為何特朗普要暫停對世衞的撥款？

特朗普突然說要暫停撥款給世衞，在世界抗疫的緊張關頭，竟要削弱一個世界最權威的應付疫症機構，各國都不以為然。每年美國給世衞的款項只是區區4億美元，沒有美國供款，世衞也絕不會關門大吉，特朗普為何這樣做？他舉的理由是世衞辦事不力，相信中國稱讚中國，還偏袒中國，但2月初特朗普在中國疫情最嚴重時也有稱讚中國，為何前後矛盾？

這倒要先從美國某些政客及傳媒不同時期的論述說起。在1月底2月初武漢封城不久後，中國的疫情最為惡劣，新增感染人數日日上升，美國及甚至香港一些跟着美國調子起舞的人便抱有一種看法︰小小的一個病毒，中國政府便搞得一塌糊塗，可見其制度有深藏的缺陷。在2月中以後，中國抗疫的成功已無法視而不見，美國政府的心態卻起着微妙的變化︰連中國也可應付到的病毒，美國有先進的醫療系統，當然更可手到擒來！在歐美的疫情迅速印證了驕兵必敗這一千古至理名言，到了3月中以後，疫症在歐美大爆發，美國政府心理上無法承受，但很快便又找到新的說法，既然此疫情連歐美也控制不住，中國怎可能做得到？所以中國的數字一定是假的！

反映美國社會嚴重焦慮

貫穿上述論述只有一條邏輯，便是美國或西方高人一等，中國不可能做得比他們好！但這條邏輯的正確性卻遇上一個障礙，具有權威性、包括有美國專家在內的世衞調查團2月中到了中國，經過仔細研判後，卻對中國的做法讚不絕口，並認為中國封城、社交隔離、建醫院等等措施落實得極好，其他國家應學習中國的經驗！我們可回頭一看，歐洲也很虛心，肯接受中國的經驗及醫療隊的幫助，只是時間晚了一點，而美國則連測試劑及防護裝備也沒有準備好，世衞要美國政府參考中國已被證明有效的強力措施，這還了得？雖然某些州，例如加州，一向不太給特朗普面子，3月中便在一些地區實施並不徹底的封城，並因而減低了感染率，但世衞的訓示與特朗普政府所希望宣揚的論述背道而馳，卻使美國政府十分惱火及被動，暫停供款及指罵世衞，便成為美國甩鍋他人的必然動作，否則大選在即，特朗普如何能自圓其說？

想深一層，美國不顧事實的甩鍋，其實正反映出這個社會的嚴重焦慮感。這焦慮感的來源還不單止於害怕中國的經濟從後急速趕上，美國人民對自己深以為傲的體制感到懷疑，可能才是焦慮的深層次來源。近年世界出現了所謂「民主退潮」現象，據Freedom House的數據庫，能被評上為民主政制的國家正在減少，近月美國的民意調查機構皮尤（Pew）更發現，美國有46%年齡在18至29歲的年輕人認為政府由專家管治會更好，這很可能反映出對特朗普不學無術但卻被選出來的不滿。這趨勢其實早已顯現，根據一篇2016年在《民主學報》刊出、作者是Foa與Mounk的論文所發現，在2011年美國已有24% 16至25歲的年輕人認為民主政體是治理美國的一種很壞或壞的方法，要知道，這份刊物是由與美國政府關係密切的「國民民主基金」（NED）所主理。

美國的國際地位正衰落

美國在國際上能否起到典範作用？有個叫Eurasia Group Foundation的組織，調查了中國人對美式民主的嚮往程度。調查的問題是，「在未來的20年，你希望你的政府會變得更近似美國的政府嗎？」2019年10月，53%的人希望如此，18%的人不希望。到了2020年2月15日至3月3日（美國疫情尚未爆發），希望有此改變的已急跌至28%，不希望改變的則上升至39%。美國的軟實力正在衰退。

美國著名的經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）最近在梵蒂岡的一次會議中有段極敢言的演說，他指出，全世界除了美國外都支持多邊主義，美國支持單邊主義，把自己政策強加於人，是唯一例外，在聯合國所有相關議案的投票中，美國都遇到185票的反對票，支持美國的少數國家也是因恐懼美國才這樣做。他認為自2017年以後，美國已變得非常危險，必需要弄走特朗普，世界才安全一點，他認為在當前只要各國不理會美國的威脅，美國其實也無可奈何。

此種觀點指出了美國的國際地位正在衰落。美國的知名知識分子如是說，總也反映了美國人民對當前情況及甚至體制的不滿，而選出特朗普的正是這體制，美國人怎會不感到焦慮？

人性使然，自己感到挫折，發洩方法之一是甩鍋，我們大可見怪不怪。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 特朗普認為世衞的訓示與其論述背道而馳。（法新社資料圖片）