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騰訊QQ推「學習模式」及限制未成年用戶玩小遊戲

金融經濟 01:00 2020/04/17

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騰訊旗下QQ小遊戲近期正式接入騰訊健康系統，大部分娛樂和廣告類內容將被封鎖。

騰訊 （00700） QQ在新版本中推出了「學習模式」，另外QQ小遊戲也在近期正式接入騰訊健康系統，大部分娛樂和廣告類內容將被封鎖，意味騰訊對未成年用家的保護正在進一步升級。

QQ「學習模式」保留了QQ基礎的核心功能，但大部分的娛樂和廣告類內容將被封鎖。據內地傳媒發現，在消息界面中，除了好友動態、QQ錢包、QQ安全團隊外，其餘「公眾號、訂閱號、購物號」的內容將被封鎖，而在「看點及動態的界面」，則僅提供學習輔導、模擬題、作業講解等相關內容。

另外，在學習模式中，QQ的「家校群」和「同學群」將新增一起看網課、一起練習等功能。

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至於QQ小遊戲，亦正式接入了騰訊健康系統，系統將透過實名認證功能、未成年用戶遊玩限時，以及付費限額等能力，協助家長規劃未成年用戶的遊戲時間。

上述認證為未成年的用戶，每日晚上10時至後一天的早上8時，將無法使用小遊戲服務、法定假日每天累計使用時間不能超過3小時、其他時間每日使用時間不超過1.5小時。同時，未成年用戶在使用付費服務上，亦將受限制，不同年齡段將受到不同等級的消費金額限制。

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編輯：莫亦熙

香港股票 騰訊控股（00700） QQ 遊戲

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