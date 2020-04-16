【iMoney美股戰報】西方石油以股代息　巴菲特都無息收

國際油價暴跌，美國上周原油庫存增加1900萬桶，創有紀錄以來最大一周升幅。市場預計，全球原油需求將因為新型肺炎疫情打擊跌至25年低位，昨日紐約期油一度跌穿20美元。

美國作為產油成本最貴的產油國之一，美國能源股自然當災。西方石油的現金流更出現壓力。路透社報道，周三（16日）西方石油向監管機構披露，將會以普通股支付原來給巴郡（Berkshire Hathaway）的2億美元的股息。

以周二（14日）收市價14.90美元計算，這筆給巴郡的股票約價值2.57億美元，比原來2億美元股息更高，不過，西方石油現時跌3.27%，報13.159元，以此計算，這筆股票的價值已大縮水至2.2億美元。

目前巴郡持有西方石油4.7%股份以及價值100億美元的優先股。

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