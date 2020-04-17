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【瑞幸餘波】神州租車股東「轉莊」股價大升兩成　美資基金溢價接瑞幸董事長股份

金融經濟 09:43 2020/04/17

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神州租車股東之一的美資基金華平增持神州租車股權，交易完成後其股權佔比可達27.22%

神州租車 （00699） 昨晚公布，瑞幸咖啡（美：LK）董事長陸正耀擬出售大部分股份，由神州租車另一股東美資基金華平投資接手，每股作價溢價逾一成。神州租車今早股價造好，至9時43分，升21%，暫報2.46元，成交達1.04億元。

神州租車昨發通告，公司兩名主要股東——由陸正耀控制的神州優車、美資基金華平投資（Warburg Pincus）持有的Amber Gem，達成買賣協議。

Amber Gem將分兩次收購神州租車股份，首次交易會以每股作價2.3元收購9860.8萬股神州租車股份，作價較神州租車今日收市價2.03元有13.3%溢價，規模佔其已發行股本總額約4.65%。

另外，在第二批股份收購中，Amber Gem會按每股3.4元有條件收購神州租車股份，總代價不多於1.16億美元，以1美元兌7.7525港元計算，即不多於約2.64億股，相當於總股本12.46%，惟通告並未列出何謂特定條件。

公告指，神州優車會將兩次收購所獲資金用於償還現有融資。

神州優車及Amber Gem於交易前分別持有神州租車已發行股本總額約25.92%及10.11%。如兩宗交易均完成，神州優車於神州租車的持股比例將跌至8.81%，而Amber Gem持股佔比則會升至27.22%。

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編輯：謝智聰

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