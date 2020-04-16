【iMoney美股戰報】妙用iPhoneSE去庫存　庫克是「庫存克星」？

蘋果昨日公布新款iPhone SE，設有4.7吋Retina HD支援Dolby Vision和HDR10的屏幕，以及用上經已在新款iPhone絕跡的Touch ID和Home鍵，而沒有用上較高階的Face ID，核心則用上A13 Bionic核心，和iPhone 11及iPhone 11 Pro看齊。

簡單來說，新款iPhone SE就是將iPhone 8的外殼，配上iPhone 11的晶片，以及iPhone XR的鏡頭集於一身，如此強大的組合只售3399港元，相對之下，同級的android手機卻至少索價4000元左右，難怪被網民稱為「平價機王」。

除了部份細機迷以及最近買了iPhone 11的人不滿外，觀乎外界反應，似乎不少人都對新款iPhone相當受落，蘋果股價開市一度漲1.34%，高位曾升至288.2元。熟悉科技行業投資的基金經理透露，蘋果CEO庫克當年上任之時，已經對供應鏈進行大刀闊斧的改革，準確預測市場需求，將蘋果的主要供應商由100家減少至24家，還將20個倉庫減至只有10個，「庫存克星」之名不逕而走。

今次推出iPhone SE，用上的零件皆是前代iPhone的剩餘零件，而且售價只是不到3500元，可說是一家「便宜兩家著」，庫克也無負「庫存克星」之名。更重要是，據這位基金經理所言，以往iPhone SE在新興市場的銷情會較佳，但他預計在疫情之下，此等平價機款也會在發達市場熱銷。

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