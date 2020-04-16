【熊市來臨】張憶東：博反彈是勇者的遊戲　歐美仍處熊市

▲ 張憶東形容歐美股市本輪只屬「迴光返照」式反彈，中期仍屬熊市

美國最新首領失業救濟金人數錄524.5萬，令近來四周累計申請失業金人數錄約2200萬，基本上抹去2008年金融海嘯以來新增就業職位。獲《新財富》策略研究冠軍的興業證券全球首席策略分析師張憶東，在近日發表的報告中，形容歐美股市本輪只屬「迴光返照」式反彈，中期仍屬熊市。

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張憶東解釋，今輪反彈過後，美股估值又回到了偏貴的狀態，同時盈利延續下降趨勢，增長預測或將面臨新一輪猛烈調整，加上恐慌指數（VIX）仍處歷史高位，相信基本面負面衝擊將現。

他形容，美股此輪反彈「從時間上尚未結束，有望步入區間震盪狀態」，皆因財政和貨幣政策刺激不停，令歐美熊市的喘息階段有望延續，同時借鑒2015年A股股災之後的反彈，熊市「新跌途」需等待海外債務危機的「灰犀牛」到來。

短綫而言，他建議應對曲折反彈的方法乃「不要追高」，形容短期「博反彈」是勇者的遊戲。

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記者：莫亦熙