【新冠疫情】死後仍能傳染? 泰法醫中招 屍傳人首例

▲ 泰國有法醫從屍體感染新冠病毒，是全球首例。

新型冠狀病毒殺傷力大，傳染力強，已造成全球10多萬人死亡，甚至在患者身故後，病毒仍具傳染力。有醫學期刊文章指出，泰國有法醫從屍體上感染新冠病毒，是全球首例。

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中招的是曼谷1名法醫，以及1名助理，當時泰國全國僅有272宗確診個案，他們的病例引起特別關注。

醫學期刊《Journal of Forensic and Legal Medicine》文章指出，當時泰國本地疫情不嚴重，大部分個案都是外地傳入，而中招法醫與受感染者接觸機會十分低，卻接觸過相關屍體及樣本。

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撰文的學者相信，他們是從屍體受感染，呼籲法證人員，工作時戴齊保護裝備，嚴格遵守消毒程序。另有專家指出，不僅法證人員，殮房的技工，以及殯儀館人員，都必須非常小心。

據世界衛生組織（WHO）指引，屍體一般不具傳染性，但伊波拉病毒（Ebola）及馬爾堡病毒（Marburg）等病除外，又或流感死者肺部處理不當，亦有傳染性，至於新冠病毒感染者屍體，因缺乏相關研究，傳染性暫時未知。

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