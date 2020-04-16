  • 23°C
香港時間 : 2020416日 (四) 23:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【iMoney美股戰報】美股好淡爭持　半導體股領漲

環球政經 21:45 2020/04/16

分享：

美國勞工部開市前公布，上周申領失業救濟金人數為524萬，數據勝過預期的550萬及前值的的660萬人。美股三大指數好淡爭持，道指跌122.2點，報23380點，跌幅0.55%；標指小漲３點，報2786點，升幅0.14%；納指升62點，報8456點，升0.77%。標指及納指的升勢由半導體股及科技股帶動，KLA、AKamai Technology及Nividia為升幅最強的三大標指半導體成份股，升幅分別達3.83%、3.01%及2.81%，台積電公布首季業績，純利升逾90%，帶動股價升5%。

另一隻受惠業績的股份還有紐約梅隆銀行，此股首季盈利及收入皆超市場，現時股價升5.57%，是唯一隻錄得升幅的美國大型銀行股，亦是升幅最強的標指成份股。

此外，蘋果昨日公布推出史上最便宜的新款iPhone，現時股價亦升1.4%，其他科技股也同樣造好，微軟升1.51%，Amazon更升2.61%，股價連升4日。

文章詳見: 美股戰報

相關新聞: 【美股開市】道指高開近50點 迅即倒跌逾70點 失業救濟數據弱

相關新聞: 【美股戰報】史上最差零售數據 部署三大贏家抗疫

想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!

撰文 : 國際組

台積電 指數 美國 紐約 銀行 純利 美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【iMoney美股戰報】妙用iPhoneSE去庫存　庫克是「庫存克星」？

下一篇文章

iPhone 11 與第二代iPhoneSE大比拼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【抄襲惡夢】創業心血遭內地網抄襲　Sparksine創辦人：嚇到失眠、好想喊
【抄襲惡夢】創業心血遭內地網抄襲　Sparksine創辦人：嚇到失眠、好想喊
巴菲特曬比亞迪口罩　自稱：我想長命百歲
巴菲特曬比亞迪口罩　自稱：我想長命百歲
【油價18年低】油價終見1字頭　呢隻股隨時再升3成！
【油價18年低】油價終見1字頭　呢隻股隨時再升3成！
【平租筍盤】藍籌屋苑再現平租盤　兩房月租跌穿一萬
【平租筍盤】藍籌屋苑再現平租盤　兩房月租跌穿一萬
【上車筍盤】用家收租客疫市尋寶　港島平價盤400萬有找
【上車筍盤】用家收租客疫市尋寶　港島平價盤400萬有找
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用