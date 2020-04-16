【美股戰報】美股好淡爭持　半導體股領漲

美國勞工部開市前公布，上周申領失業救濟金人數為524萬，數據勝過預期的550萬及前值的的660萬人。美股三大指數好淡爭持，道指跌122.2點，報23380點，跌幅0.55%；標指小漲３點，報2786點，升幅0.14%；納指升62點，報8456點，升0.77%。標指及納指的升勢由半導體股及科技股帶動，KLA、AKamai Technology及Nividia為升幅最強的三大標指半導體成份股，升幅分別達3.83%、3.01%及2.81%，台積電公布首季業績，純利升逾90%，帶動股價升5%。

另一隻受惠業績的股份還有紐約梅隆銀行，此股首季盈利及收入皆超市場，現時股價升5.57%，是唯一隻錄得升幅的美國大型銀行股，亦是升幅最強的標指成份股。

此外，蘋果昨日公布推出史上最便宜的新款iPhone，現時股價亦升1.4%，其他科技股也同樣造好，微軟升1.51%，Amazon更升2.61%，股價連升4日。

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