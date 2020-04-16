【零售寒冬】六福上季同店銷售挫57% 港澳業務「未有明顯恢復跡象」

▲ 受疫情衝擊，六福上季同店銷售急挫近六成

六福 （00590） 宣布財政年度第四季（即今年1月至3月）零售銷售數據。集團指，新型冠狀病毒疫情嚴峻，各區域大規模封城及不同程度地限制民眾及商務活 動，令集團期內整體同店銷售大幅下跌57%，其中黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售增長分別大幅倒退51%及64%。

集團續指，旗下絕大部份澳門分店在二、三月份皆沒有營業，而香港店舖雖皆有營業，惟人流稀疏，拖累香港及澳門市場於第四季同店銷售倒退60%。其中，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售按年亦分別跌53%及67%。雖然珠寶首飾產品銷售量大幅下滑，但平均件價因金價上升20%而有相若升幅。

中國經濟活動亦飽受疫情影響，集團指，內地大部份店舖在二月份沒有營業，縱然大部份店舖於三月份陸續恢復營業，惟人流亦大不如前。因此，內地「六福」自營店於期內同店銷售增長倒退41%，而黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售亦分別挫42%及39%。

集團表示，隨著內地經濟活動逐步恢復，集團內地業務於四月份首兩週正逐步改善中，惟港澳業務因到訪旅客按年大幅減少，而仍未有明顯恢復跡象。集團已採取自然流失及無薪休假等措施以節省員工成本，同時亦積極與業主磋商下調租金。

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編輯：謝智聰

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