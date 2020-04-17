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首個網上咖啡活動今日舉行　雲集各地咖啡師

商業 08:00 2020/04/17

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今日下午，將會有首個網上跨國咖啡活動「BE COFFEE」，邀請到來自世界各地的特色咖啡店及咖啡師，各位以電話或電腦，即可參與整個直播活動。

居家抗疫期間，外出次數大減，無法嘆咖啡？今日下午，將會有首個網上跨國咖啡活動「BE COFFEE」，咖啡迷必定要留意。

活動將會由下午5時至7時舉行，邀請到來自世界各地的特色咖啡店及咖啡師，各位以電話或電腦，即可參與整個直播活動。

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參與的包括香港咖啡店ideology、韓國的Bean Brothers 、日本的NOMIKA、英國的DT Coffee等。受邀請的單位將會以各自專長，為活動創造獨一無二的內容，把咖啡混合不同元素，以直播真人騷方式與參加者互動。

門票分為「Standard Ticket」（7美元）及「Advanced Ticket」（35美元），後者將會連同咖啡、咖啡豆及掛耳包咖啡。不過，由於運輸需時，若現時購買則趕不及咖啡直播活動。

據「BE COFFEE 」活動網站介紹，該活動除了涵蓋專業的咖啡知識，亦講求生活化及多元化。

更多活動詳情：https://bit.ly/2XHHKkj

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責任編輯：葉泳珊

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