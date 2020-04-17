  • 27°C
香港時間 : 2020417日 (五) 15:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩閒情】首個網上咖啡活動今日舉行　雲集各地咖啡師

商業 08:00 2020/04/17

分享：

今日下午，將會有首個網上跨國咖啡活動「BE COFFEE」，邀請到來自世界各地的特色咖啡店及咖啡師，各位以電話或電腦，即可參與整個直播活動。

居家抗疫期間，外出次數大減，無法嘆咖啡？今日下午，將會有首個網上跨國咖啡活動「BE COFFEE」，咖啡迷必定要留意。

活動將會由下午5時至7時舉行，邀請到來自世界各地的特色咖啡店及咖啡師，各位以電話或電腦，即可參與整個直播活動。

【疫市營商】Nespresso推3款新口味咖啡粉囊　每筒10粒49元

參與的包括香港咖啡店ideology、韓國的Bean Brothers 、日本的NOMIKA、英國的DT Coffee等。受邀請的單位將會以各自專長，為活動創造獨一無二的內容，把咖啡混合不同元素，以直播真人騷方式與參加者互動。

門票分為「Standard Ticket」（7美元）及「Advanced Ticket」（35美元），後者將會連同咖啡、咖啡豆及掛耳包咖啡。不過，由於運輸需時，若現時購買則趕不及咖啡直播活動。

據「BE COFFEE 」活動網站介紹，該活動除了涵蓋專業的咖啡知識，亦講求生活化及多元化。

更多活動詳情：https://bit.ly/2XHHKkj

【復活節】Starbucks星星送90元免運費　外賣咖啡直送家中

【中國星巴克】瑞幸咖啡訂單激增致APP小程序「死機」　美股盤前曾跌兩成

責任編輯：葉泳珊

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【情人節總要過】領展商場照推打卡裝置及活動　會加強清潔消毒
2020/02/13
【情人節總要過】領展商場照推打卡裝置及活動　會加強清潔消毒
【新冠肺炎】KKday限時室內活動優惠　VR遊戲放題半價
2020/03/25
【新冠肺炎】KKday限時室內活動優惠　VR遊戲放題半價
【疫市營商】傳統品牌難生存？　善用科技、靈活變通最重要
2020/04/11
【疫市營商】傳統品牌難生存？　善用科技、靈活變通最重要
【新冠肺炎】疫情影響招聘活動　學校綫上提供支援
2020/03/13
【新冠肺炎】疫情影響招聘活動　學校綫上提供支援
活動及節目 疫情 咖啡

上一篇文章

【新冠肺炎】 百分百擔保特惠貸款下周一接受申請　可借半年薪金及租金總和

下一篇文章

【口罩供應】實惠網上登記兒童口罩　截至19日晚上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】實惠ASTM Level 1成人口罩速售罄　兒童口罩幾時有？
【口罩供應】實惠ASTM Level 1成人口罩速售罄　兒童口罩幾時有？
【口罩供應】Oxyair Mask今日開賣口罩　被質疑「抽籤」無異於「鬥快」
【口罩供應】Oxyair Mask今日開賣口罩　被質疑「抽籤」無異於「鬥快」
【口罩供應】港產口罩Pasión 15日起網上開賣　每盒100元（附預訂連結）​​​​​​​
【口罩供應】港產口罩Pasión 15日起網上開賣　每盒100元（附預訂連結）​​​​​​​
【口罩供應】實惠網上登記兒童口罩　截至19日晚上
【口罩供應】實惠網上登記兒童口罩　截至19日晚上
【口罩供應】網購口罩格價回落　50個200元以下有交易
【口罩供應】網購口罩格價回落　50個200元以下有交易
【口罩供應】港產Pasión口罩16至18日抽籤發售　50片100元下周發貨（附預訂連結）
【口罩供應】港產Pasión口罩16至18日抽籤發售　50片100元下周發貨（附預訂連結）