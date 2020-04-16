阿里響春雷　騰訊千帆並舉　解救內地中小店倒閉潮

▲ 阿里巴巴推春雷計劃、發起護小店穩就業倡議，騰訊千帆計劃覆蓋18個行業，助其數字化轉型。

阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 為內地傳統綫下門店注入互聯網概念，以巨型科網企業強大之力，為小店提供互聯網平台，形成「新零售」。新冠肺炎疫情使零售、餐飲服務等行業迎來寒冬，唇寒齒亡，作為新零售必不可少一環的綫下門店面臨生死難關，阿里騰訊即挺身而出。

阿里巴巴重啟「春雷計劃」及發起「護小店 穩就業」倡議，騰訊發起「千帆計劃」，互聯網巨企相繼推出企業紓困措施。

阿里發「護小店 穩就業」倡議、重啟「春雷計劃」

4月15日，阿里零售通宣布發起「護小店、穩就業」品牌聯盟倡議，希望通過提升小店數字化運營能力、推出快速優惠的金融政策，緩解小店資金壓力、穩定貨品價格、幫助小店開闢線上新渠道等四大措施，幫助百萬小店渡過難關。

據阿里方面介紹，倡議發布當天，已有超過50個國內外品牌參與，其中包括雀巢、寶潔等品牌。

此外，阿里巴巴近日與浙江政府簽署「春雷計劃」戰略合作協議，3年內在浙江知名產業帶區域建立100個產地直播基地；通過C2M超級工廠計劃打造100個銷售過億的工廠；在浙江製造業發達地，定向扶持5個產業帶，實現銷售破1億單。

淘寶特價版公布支持外貿工廠轉內銷的十項措施，具體措施包括淘寶特價版將上綫外貿工廠銷售專區，每月針對產業帶工廠組織專賣場大促銷等。同時，淘寶特價版還將啟動億元補貼，支持消費者購買外貿轉內銷貨品。

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騰訊「千帆計劃」助中小企業數字化轉型

騰訊介紹，新冠疫情使企業意識到數字化轉型的急迫性。騰訊雲的「千帆課堂」能幫助企業加入計劃，實現數字化轉型。

騰訊雲披露，18個行業型SaaS陸續加入其SaaS生態「千帆計劃」，包括零售電商、醫療、物流、餐飲、教育、房地產、酒旅、工業等各領域，首批企業包括酷家樂、 QTrade、超級導購、小鵝通等。截至目前，「千帆計劃」已經吸引了100多家合作夥伴加入，覆蓋30多種類型。

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