新盤買家  疫市上會3錦囊

新冠肺炎疫情持續，銀行借貸取態保守，新盤撻訂個案增，實力一般的新盤買家要承造按揭上會順利交易，應慎選合適付款方法、需要時善用發展商按揭和優惠，以及最好預留1成資金。

疫情下銀行借貸審慎，新盤撻訂增加

買家應慎選適合付款方法

需要時可善用發展商按揭優惠

疫情持續影響經濟和就業，新盤撻訂個案有上升趨勢，3月份有45宗撻訂，較2月份的22伙，按月增1倍，創近3年半的單月新高，不少撻訂個案相信與疫情影響供樓能力的關係較大。



在經濟不明朗下置業，首先新盤買家在簽約前，除計算樓價及相關折扣優惠外，應先評估自身的財務負擔能力和就業情況，去選訂適合自己的付款方法，如資金足夠支付首期，可選擇即供付款，趁就業及收入仍穩定下，盡早申請按揭上會，減低置業風險。但若資金較緊絀，預期就業情況短期會有好轉或提升，也不妨選擇建期付款，可申請高成數按揭，但要留意物業估價變化的風險，量力而為。



其次，若向銀行申請按揭未能獲批最高按揭成數，現時不少發展商新盤有提供高成數一按或二按，一般對財務及審批要求較為寬鬆，也會提供提早成交的回贈優惠等，可作為買家備用的上會考慮選擇，避免要撻訂造成損失。

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3月新盤撻訂涉45伙 近3年半新高

政府去年放寬首置按揭保險，適用於非套現的現樓轉按，買家可於就業及財務環境許可下，趁低息期內提早清還二按或轉按至銀行，減低相應風險。



另外，買家上會較好預留約1成資金或至少6個月的按揭還款額，若因收入不穩難過壓測，可考慮降低按揭成數，令按揭獲批機會較高，有資金可填補差額，順利完成交易。如在供樓的業主來說，也有需要有較多的流動資金，以應付突發情況，可多善用按揭高息掛鈎戶口儲息，以利息抵銷部分供樓支出。



記者：鍾綺敏

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▲ 銀行借貸取態保守，新買家應慎選合適付款方法及最好預留1成資金。