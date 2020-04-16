【美股早市】亞馬遜Netflix創新高 納指漲逾100點 道指跌幅顯著收窄

美國經濟飽受新冠肺炎打擊，上周首次申領失業救濟人數再次超過500萬水平，令四星期累計損失職位超過2200萬，不只幾近把金融海嘯以來的新增職位全數蒸發，亦很可能把失業率大幅推高至15%。但美國總統特朗普宣稱美國疫情已過高峰，美國疾控中心（CDC）也指約20個州可望下月復工。美股周四審慎，道指開市稍微高開，但迅即倒跌，並逐步擴大至近300點。但隨著亞馬遜（Amazon，美：AMZN）和Netflix（美：NFLX）創新高，支持納指向上，道指跌幅亦顯著收窄。

【美國經濟】524.5萬人申領失業救濟 僅四星期幾近抹去海嘯後所有新增職位

【美國疫情】疾控中心配合特朗普 指20州5月或復工

道指最多升62點，之後受累波音急挫，倒跌最多288點，之後收窄至約40點。Netflix和亞馬遜雙雙創新高，股價高見448.83和2,419.55美元，助標指及納指最多升20及127點，報2804及8520點。

美匯指數重上100水平，升0.6%，報100.08；歐元跌0.6%，報1.084美元；日圓跌0.3%，報107.75兌1美元。美債息同樣受累於疲弱數據，10年債息最多跌3點子，報0.5922厘。

雖然美元續強，但各地央行連環推出刺激措施，資金尋找保值資產，為金價帶來支持。現貨金高見1738.7美元，升幅1.3%。

美國原油庫存飆升，令油價早段受壓，紐約期油在亞洲交易時段一度跌穿20美元，低見19.7美元。其後稍見反彈，重上20美元水平，高見20.53美元，升幅3.3%；布蘭特期油則曾升4.7%，報29美元。