【iMoney美股戰報】美首領失業救濟人數連降兩周　美股期貨暫報捷

美國勞工部公布，截至４月11日的一周，首次申領失業救濟金人數為524.5萬人，按周減少137萬人，數據亦比預期少550萬人，至於四周平均申領失業救濟人數則上升257萬人至606.6萬人。雖然申領失業救濟金人數仍超過500萬人，但已是連續第二個星期回落，加上總統特朗普（Donald Trump）將宣布重啟經濟的指引，部份州份有望於5月1日前提前復工。

美股期貨繼續報捷，標普500指數期貨暫升18.5點，報2793.5點，高水19.24點；納指期貨則升89.75點或1.04%，報8683.75點，高水103.67點；道指期貨則升126點，報23517點，升幅0.54%。

個股方面，蘋果昨日發布史上售價最便宜的iPhone SE，盤前漲1.47%。受惠新款iPhone推出市面，加上首季純利同比升近一倍，台積電股價也於盤前漲4.01%；紐約梅隆銀行公布業績，首季收入及盈利皆超市場預期，是唯家盈利勝預期的大型美國銀行股，盤前升2.51%。

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