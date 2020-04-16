【百分百擔保貸款】 CIMA建議：補貼延至1年　擴大計劃涵蓋範圍

港府上周推出第二輪防疫抗疫基金措施，特許管理會計師公會(CIMA)表示歡迎，該會現提出多項建議，期望進一步協助受疫情影響之人士，包括個人、自僱人士、小商戶及企業。

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在中小企援助方面，中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」，每間企業的最高貸款額為僱員工資及租金共6個月的開支總額或200萬元，以較低者為準。CIMA建議將6個月的補貼延伸長至1年，以達致長期的復原效果。此外，為協助已擁有自己物業的中小型企業，計劃應擴大範圍，涵蓋擁有自置物業的中小企，為其樓宇按揭提供補助。同時，期望政府利用其土地擁有人的影響力，以鼓勵業主透過減租或免租優惠支援中小企租戶。

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另外，CIMA期望政府考慮改善現金流措施，包括延遲繳交暫繳稅、延遲繳交僱主及僱員的強積金，及向持續繳交租金及工資的中小型企業提供稅務優惠，以確保這些企業在財政收入下降時維持現金流。

其他建議措施包括：推出計劃為失業人士提供兼職及其他合適的職位空缺、按需要擴大行業及公司支援、加快及簡化行政程序等。

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責任編輯：蘇穎琪

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