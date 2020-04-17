Google Play添兒童專區　加入「老師認可」機制

▲ Google近日宣布，在Google Play商店推出「兒童」分類，讓家長及小孩能集中瀏覽較適合兒童下載的應用程式。（Google資料圖片）

現時兒童使用手機的情況愈來愈普遍，家長自然擔心小孩下載到不當的程式，甚至瀏覽到一些以兒童程式包裝的不法應用。Google近日宣布，為避免兒童接觸不良程式，在Google Play商店推出「兒童」分類，讓家長及小孩能集中瀏覽較適合兒童下載的應用程式。

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Google表示，過去幾年一直與教育工作者合作，並與哈佛大學教育研究生院，以及喬治城大學（Georgetown University）等機構的教育專家諮詢，認為必須為小孩過濾合適的程式。因此在未來數天內，將會在全美的Google Play商店添置兒童專區，並在未來幾個月內向擴展到全球Google Play商店。

據Google資料顯示，Google與美國各地的學術專家、教師合作，設立了品質把關標準。當程式通過標準，便可獲得「Teacher Approved（老師認可）」的標記，並會歸類到兒童專區中。而兒童專區頁面亦會有特殊標記，顯示該款程式適合小朋友使用。而Google主要會判斷該程式適合什麽年齡層、提供什麽學習體驗、內容豐富及娛樂性、以及會傳遞什麼樣的訊息。Google Play商店的程式內頁亦會清楚列明，該款程式為何獲得認可。

Google提到，原先此功能是今年稍後時間才推出，但由於新冠肺炎疫情影響，不少學校被迫停課，令「教育」的重任落到家長身上，因此決定提早推出該功能，並強調會盡快審查所有相關的程式。

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責任編輯：曾曉汶

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