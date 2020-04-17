  • 23°C
香港時間 : 2020417日 (五) 09:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Google Play添兒童專區　加入「老師認可」機制

科技 09:00 2020/04/17

分享：

Google近日宣布，在Google Play商店推出「兒童」分類，讓家長及小孩能集中瀏覽較適合兒童下載的應用程式。（Google資料圖片）

現時兒童使用手機的情況愈來愈普遍，家長自然擔心小孩下載到不當的程式，甚至瀏覽到一些以兒童程式包裝的不法應用。Google近日宣布，為避免兒童接觸不良程式，在Google Play商店推出「兒童」分類，讓家長及小孩能集中瀏覽較適合兒童下載的應用程式。

>>>【新冠肺炎】YouTube下周六辦全日直播　鼓勵港人留家抗疫

Google表示，過去幾年一直與教育工作者合作，並與哈佛大學教育研究生院，以及喬治城大學（Georgetown University）等機構的教育專家諮詢，認為必須為小孩過濾合適的程式。因此在未來數天內，將會在全美的Google Play商店添置兒童專區，並在未來幾個月內向擴展到全球Google Play商店。

據Google資料顯示，Google與美國各地的學術專家、教師合作，設立了品質把關標準。當程式通過標準，便可獲得「Teacher Approved（老師認可）」的標記，並會歸類到兒童專區中。而兒童專區頁面亦會有特殊標記，顯示該款程式適合小朋友使用。而Google主要會判斷該程式適合什麽年齡層、提供什麽學習體驗、內容豐富及娛樂性、以及會傳遞什麼樣的訊息。Google Play商店的程式內頁亦會清楚列明，該款程式為何獲得認可。

Google提到，原先此功能是今年稍後時間才推出，但由於新冠肺炎疫情影響，不少學校被迫停課，令「教育」的重任落到家長身上，因此決定提早推出該功能，並強調會盡快審查所有相關的程式。

>>>【附教學】Google舉辦網上考察活動　AR、VR觀看太空恐龍

>>>【新冠肺炎】Andriod手機藉Google追蹤疫情　國產機除外

責任編輯：曾曉汶

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】Google分析港人位置數據　休閒場所、公共交通工具人流大減
2020/04/06
【新冠肺炎】Google分析港人位置數據　休閒場所、公共交通工具人流大減
【免費下載】多個手遊App限時免費　《蠟筆小新》推出即上榜首
2020/03/30
【免費下載】多個手遊App限時免費　《蠟筆小新》推出即上榜首
【新冠肺炎】世衛推出官方疫情App　助用戶自我診斷病癥
2020/03/27
【新冠肺炎】世衛推出官方疫情App　助用戶自我診斷病癥
【新冠肺炎】Google推綫上疫情資訊網站　整合全球權威信息來源
2020/03/23
【新冠肺炎】Google推綫上疫情資訊網站　整合全球權威信息來源
Google Google Play 學校 疫情 大學 大學教育 老師 哈佛大學 肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【新冠肺炎】YouTube下周六辦全日直播　鼓勵港人留家抗疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

iPhone SE 2020登場　僅3,399元重獲Touch ID周五可預訂
iPhone SE 2020登場　僅3,399元重獲Touch ID周五可預訂
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
iPhone 9定iPhone SE 2？一文預覽外界流傳賣點
iPhone 9定iPhone SE 2？一文預覽外界流傳賣點
【新iPhone】一文看清iPhone SE 2020 與上代機款有何分別
【新iPhone】一文看清iPhone SE 2020 與上代機款有何分別
【Play At Home】Sony推送免費PS4遊戲　另設7千萬元助遊戲開發商
【Play At Home】Sony推送免費PS4遊戲　另設7千萬元助遊戲開發商
黑客暗網賤賣Zoom帳號　涉逾50萬名用戶
黑客暗網賤賣Zoom帳號　涉逾50萬名用戶