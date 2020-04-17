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【新冠肺炎】 百分百擔保特惠貸款下周一接受申請　可借半年薪金及租金總和

商業 10:01 2020/04/17

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每宗申請的最高貸款額為企業的 6 個月僱員薪金及租金的總和，或 200 萬港元，以較低者為準。 （資料圖片）

按證保險公司昨日公布，中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」將於 4 月 20 日（星期一）起接受申請。  

本港多間銀行亦會接受申請 ，包括中國銀行 、交通銀行 、創興銀行、星展銀行（、恒生銀行、 南洋商業銀行、華僑永亨銀行、渣打銀行、 東亞銀行，以及香港上海滙豐銀行有限公司。另外，有多家貸款機構亦表示有興趣加入。

【新冠肺炎】 廠商會：衝擊力有如沙士加金融海嘯　失業率將破5% 

如何合資格？最多可借幾多錢？
「百分百擔保特惠貸款」由政府提供百分百擔保，企業如何才合資格？申請企業須在 2019 年底前已最少營運 3 個月，並自今年 2 月份起任何一個月的營業額較去 年任何一個季度的平均每月營業額下跌 3 成或以上。每宗申請的最高貸款額為企業的 6 個月僱員薪金及租金的總和，或 200 萬港元，以較低者為準。 

年利率為最優惠利率減 2.5%（即現時實際利率 2.75%），擔保費全免。企業亦可選擇首 6 個月還息不還本，以減輕即時的還款壓力。如立法會財 務委員會通過撥款，企業最高貸款額將增至 400 萬港元，而還息不還本安排則延至首 12 個月。

公眾如有查詢，可致電中小企融資擔保計劃熱線（2536 0392）。 

【新冠肺炎】美容院停業14日　津貼未能彌補逾10萬損失

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責任編輯：葉泳珊

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