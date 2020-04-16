【中小企融資擔保計劃】滙豐下周接受百分百擔保貸款申請 24分行接收申請（附分行表）

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【中小企融資擔保計劃】滙豐渣打中銀東亞下周一起 接受百分百擔保貸款申請（不斷更新）
滙豐、渣打香港先後宣布，下周（20日）起，接受中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」申請。其中，滙豐表示累計過千間中小企有意提交申請，將會開放24間分行接收申請。
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滙豐早前主動聯繫中小企，至今已有逾千間表示有意提交申請，將會協助準備所需文件。
有意申請的中小企，下周起將可從滙豐網頁（www.business.hsbc.com.hk/sfgs100）下載申請表，並於全港24個滙豐服務網點遞交相關文件。
收集申請服務網點
|名稱
|地址
|香港總行滙豐中小企中心
|中環皇后大道中1號滙豐總行大廈6樓
|中上環滙豐中小企中心
|上環皇后大道中181號新紀元廣場低座8樓
|銅鑼灣滙豐中小企中心
|銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期14樓
|灣仔告士打道滙豐中小企中心
|灣仔告士打道88號6樓
|尖沙咀滙豐中小企中心
|尖沙咀彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈4樓
|旺角滙豐中小企中心
|旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈2樓
|西九龍滙豐中小企中心
|長沙灣道833號長沙灣廣場2樓201A舖
|東九龍滙豐中小企中心
|觀塘開源道79號鱷魚恤中心21樓
|沙田滙豐中小企中心
|沙田鄉事會路138號新城市中央廣場1座15樓1516-1517室
|香港仔中心分行
|香港仔中心第一期地下2號舖
|柴灣分行
|柴灣宏德居B座地下1-11號商場
|銅鑼灣分行
|銅鑼灣駱克道463至483號銅鑼灣廣場二期地下G08舖及地庫B1舖
|鰂魚涌分行
|鰂魚涌英皇道971號地下及1樓
|北角分行
|北角英皇道306-316號雲華大廈地下
|熙華大廈分行
|灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地下
|上環商業客戶服務中心
|上環文咸東街35-45號
|灣仔商業客戶服務中心
|灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心1樓110-120室
|大有街分行
|新蒲崗大有街26-28號地下
|海防道商業客戶服務中心
|尖沙咀海防道38-40號中達大廈2樓
|長沙灣商業客戶服務中心
|長沙灣青山道654至656號浪淘大廈地下
|大埔分行
|大埔市中心廣福道54-62號
|荃灣分行
|荃灣青山公路210號富華中心一樓4A， 4B（A）-4B（C）， 5及6舖
|屯門市廣場分行
|屯門屯門市廣場第2期高層地下1號舖
|葵涌商業客戶服務中心
|新界葵涌葵昌路51號九龍貿易中心L2樓215號舖
有需要的中小企亦可登入滙豐的全新數碼共享平台「滙豐機滙」（www.visiongo.hsbc.com.hk），以獲取更多資訊，並登記參加網上研討會及視像會議。如有任何查詢，可致電「百分百擔保特惠貸款」服務專線（2748 8238）。
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