  • 23°C
香港時間 : 2020416日 (四) 20:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中小企融資擔保計劃】滙豐下周接受百分百擔保貸款申請 24分行接收申請（附分行表）

金融經濟 20:07 2020/04/16

分享：

滙豐下周一（20日）起接受「百分百擔保貸款計劃」申請，開放24分行接收申請表及文件。

滙豐、渣打香港先後宣布，下周（20日）起，接受中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」申請。其中，滙豐表示累計過千間中小企有意提交申請，將會開放24間分行接收申請。

相關文章：【中小企融資擔保計劃】滙豐、渣打下周一起 接受百分百擔保貸款申請（不斷更新）

滙豐早前主動聯繫中小企，至今已有逾千間表示有意提交申請，將會協助準備所需文件。

有意申請的中小企，下周起將可從滙豐網頁（www.business.hsbc.com.hk/sfgs100）下載申請表，並於全港24個滙豐服務網點遞交相關文件。

收集申請服務網點

 

名稱 地址
香港總行滙豐中小企中心 中環皇后大道中1號滙豐總行大廈6樓
中上環滙豐中小企中心 上環皇后大道中181號新紀元廣場低座8樓
銅鑼灣滙豐中小企中心 銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期14樓
灣仔告士打道滙豐中小企中心 灣仔告士打道88號6樓
尖沙咀滙豐中小企中心 尖沙咀彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈4樓
旺角滙豐中小企中心 旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈2樓
西九龍滙豐中小企中心 長沙灣道833號長沙灣廣場2樓201A舖
東九龍滙豐中小企中心 觀塘開源道79號鱷魚恤中心21樓
沙田滙豐中小企中心 沙田鄉事會路138號新城市中央廣場1座15樓1516-1517室

 

香港仔中心分行 香港仔中心第一期地下2號舖
柴灣分行 柴灣宏德居B座地下1-11號商場
銅鑼灣分行 銅鑼灣駱克道463至483號銅鑼灣廣場二期地下G08舖及地庫B1舖
鰂魚涌分行 鰂魚涌英皇道971號地下及1樓
北角分行 北角英皇道306-316號雲華大廈地下
熙華大廈分行 灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地下
上環商業客戶服務中心 上環文咸東街35-45號
灣仔商業客戶服務中心 灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心1樓110-120室
大有街分行 新蒲崗大有街26-28號地下
海防道商業客戶服務中心 尖沙咀海防道38-40號中達大廈2樓
長沙灣商業客戶服務中心 長沙灣青山道654至656號浪淘大廈地下
大埔分行 大埔市中心廣福道54-62號
荃灣分行 荃灣青山公路210號富華中心一樓4A， 4B（A）-4B（C）， 5及6舖
屯門市廣場分行 屯門屯門市廣場第2期高層地下1號舖
葵涌商業客戶服務中心 新界葵涌葵昌路51號九龍貿易中心L2樓215號舖

有需要的中小企亦可登入滙豐的全新數碼共享平台「滙豐機滙」（www.visiongo.hsbc.com.hk），以獲取更多資訊，並登記參加網上研討會及視像會議。如有任何查詢，可致電「百分百擔保特惠貸款」服務專線（2748 8238）。

相關文章：【中小企】滙豐推「滙豐機滙」平台測試版 中小企可互相交流

相關文章：【中小企】林健鋒稱中小企資金鏈斷裂　促金管局救業界

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

經濟衰退 經濟 金融機構 疫情 經濟狀況 服務 貿易 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【中小企融資擔保計劃】滙豐渣打中銀東亞下周一起 接受百分百擔保貸款申請（不斷更新）

下一篇文章

【零售寒冬】連卡佛載思員工減薪8%至18% 措施持續近一年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？
【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？
道指跌幅收窄至445點油價倒升 恒指夜期收市跌38點（不斷更新）
道指跌幅收窄至445點油價倒升 恒指夜期收市跌38點（不斷更新）
美國僅一個月抹去金融海嘯以來新增就業職位　恒指夜期未見大震盪跌2點（不斷更新）
美國僅一個月抹去金融海嘯以來新增就業職位　恒指夜期未見大震盪跌2點（不斷更新）
巴菲特曬口罩：我要長生不死 比亞迪幫我夢想成真
巴菲特曬口罩：我要長生不死 比亞迪幫我夢想成真
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）