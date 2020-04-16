【新冠肺炎】YouTube下周六辦全日直播　鼓勵港人留家抗疫

▲ YouTube在下周六（25日）下午1時起，進行「YouTube香港 #StayHome #WithMe」全日直播，邀請多名YouTube創作者和香港藝人出席。

新冠肺炎疫情持續，政府亦呼籲市民避免外出，留在家中。YouTube近日響應政府，鼓勵港人留家抗疫，特意為港人整合了在家烹飪、運動、親子等各式主題的影片播放清單，同時更會在下周六（25日）下午1時起，進行「YouTube香港 #StayHome #WithMe」全日直播，邀請YouTube創作者和香港藝人分享自己的故事和才華，以及與粉絲互動。

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Google香港營銷主管丁樂恩表示，YouTube為港人提供影音內容，而本地創作者也創作出各式主題影片，讓港人留在家中也能盡享創意娛樂，鼓勵大家繼續留家抗疫。因此，YouTube將邀請多位YouTube創作者和香港演藝人協會在4月25日，進行全日直播。

內容包括，蔡一傑與 「點 CookGuide」Martin 分享烹飪心得。林德信與林芊妤（Coffee）就會教做運動。而張繼聰、白只和朱柏康就會邀請了微辣成員之一的Nathan Lam加蔥，進行訪談節目。晚上時間，YouTube就會舉行香港音樂之夜，邀請到Pomato 小薯茄、J.Arie、小肥、薛凱琪、古巨基等人出席。

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責任編輯：曾曉汶

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