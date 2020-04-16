【口罩供應】市面有口罩標榜「首間獲資助生產線」　被質疑未供應政府偷步發售

▲ V CARE MASK在3月12日指準備試產，惟數日後已有網民留言稱已見市面有售該款口罩。（V CARE MASK Facebook圖片）

新冠肺炎疫情未持續，市民仍需四處搜羅口罩。有本地媒體就發現，有一款獲政府資助的本地口罩，懷疑未先供應政府便於市面出售。政府今發新聞稿回應，指至今尚未向任何公司發放資助或採購符合認證標準的口罩。

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根據「本地口罩生產資助計劃」 條款，獲資助生產商每月所生產的首200萬個口罩，必須全數售予政府，有餘額才可作本地銷售。但有本地媒體近日發現一款自稱為「特區政府口罩生產線配額的首家公司」的口罩V CARE MASK已於市面上有售，惟其包裝盒上未印有任何生產公司等資料。翻查V CARE MASK Facebook專頁，曾在3月20日指出其口罩正進行物料檢測測試階段，現時以ASTM LEVEL 1的水平為第一輪開發。在生產及等待認證之同時，會供應部份機構及企業試用作內部認購，至於最終市場公開發售時間表將稍後公布。

政府：至今未向任何公司採購符合認證的口罩

事實上，首批獲政府資助生產口罩的公司分別是「奧成有限公司」及「尚芳製品有限公司」，有媒體其後成功確認V CARE MASK口罩是由「奧成有限公司」生產。政府對事件則未有正面回應，僅指原則上已批准8條生產線的資助申請，並會與獲批資助的公司簽訂協議，而在簽訂協議之前，至今尚未向任何公司發放資助或採購符合認證標準的口罩。

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究竟這代表有生產商偷步在市面預售口罩，抑或設置了獲資助以外的生產線，借助政府名義作宣傳銷售，則仍是個迷。

政府重申，生產商如未能在承諾目標開始日期前向政府供應獲認證的口罩，可申請延期最多1個月，但如無特殊原因及具備充分理由，超過1個月的延期會令致獲批資助被撤銷。至於在政府資助計劃以外在本地生產的口罩，包括在資助計劃協議簽訂前相關公司生產的口罩，或由屬同一公司但沒有獲得資助的生產線生產的口罩，生產商可自行決定其檢測認證、售賣或其他安排。

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責任編輯：蘇穎琪

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