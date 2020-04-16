【5G禁區】數碼通擬與政府磋商　遷移衛星基站

▲ 雖然另一採用非華為5G技術的數碼通（SmarTone）仍未有公布5G月費計劃定案，不過其科技總裁鄒金根就表示要解決大眾關注的「5G禁區」問題，長遠建議是將現有的衛星基站遷移。

本地三家電訊商包括香港電訊、3香港及中國移動香港均由今月初正式開通5G網絡，雖然另一採用非華為5G技術的數碼通（SmarTone）仍未有公布5G月費計劃定案，不過對於大眾關注的「5G禁區」問題，SmarTone科技總裁鄒金根今（16日）就表示，會夥拍唯一的5G網絡供應商愛立信（Ericsson）以現有頻譜提供5G服務。中長期而言，則建議將現有的衛星基站遷移。

事實上，港府日前雖已開放4.9GHz 頻譜以解決「5G禁區」問題，但用戶手機也要支援 4.9GHz頻段方可起作用，唯目前市場上的5G手機則未見支援，因此方案效用仍有限制。

鄒金根指出，該公司將會繼續與政府磋商，建議將現位於大埔，沙田，馬鞍山和赤柱等地的衛星基站遷移，以長遠解決5G禁區問題。建議遷移地點則未有透露。

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另問及會否擔心部署5G的步伐較其他電訊商落後，他認為仍言之尚早，並表示對其5G網絡供應夥伴Ericsson獨有的5G頻譜共享功能 （Ericsson Spectrum Sharing）有信心，能為用戶提供更暢順及快速的5G網絡服務。

愛立信亞太區科技總監Magnus Ewerbring補充，其頻譜共享功能可沿用現有基建並因應網絡流量有效地分配頻譜資源，並且配合人工智能驅動，讓5G用戶即時連接至最佳的5G發射站。

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記者：張寶燕

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