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【新冠肺炎】 廠商會：衝擊力有如沙士加金融海嘯　失業率將破5%

商業 19:46 2020/04/16

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廠商會預計，本港失業率或會於今年第二、三季急速上升。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港經濟前景嚴峻。香港中華廠商聯合會（廠商會）政策研究部 近日發表研究報告，指新冠肺炎疫情有如將沙士和金融海嘯兩者合併，本港失業率或會於今年第二、三季急速上升。

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新冠疫情＝沙士＋金融海嘯
廠商會在《香港就業前景：烏雲壓頂》的研究報告中分析，目前新冠疫情全球大流行，主要經濟體的疫情均相當嚴峻。報告認為，實體經濟、金融市場、全球供應鏈抑或消費市場均無一倖免，全球經濟陷入衰退的風險急劇上升。因此，新冠疫情爆發對香港經濟的衝擊力和破壞性有如將沙士和金融海嘯兩者合併。

沙士疫情對香港經濟的衝擊主要呈現在內部消費、投資以及與入境旅遊相關的服務業。相反，2008年金融海嘯爆發時，因海外市場需求大挫，香港的商品進出口貿易連跌五個季度。前者屬於「內冷外熱」，後者則是「外冷內溫」。

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恐失業率短期內破5%　並延續至2021年中
在就業市場方面，報告認為，本港的失業率很有可能在今年第二和第三季度急速上升； 就業市場嚴峻形勢甚至可能會延續至2021年中。在未計入政府「薪金補貼計劃」和其他資助措施的紓緩作用下，失業率難免在短期內衝破5%。一旦就業市場惡化、失業率持續飆升，這將釀成「高失業、低消費、低增長」惡性循環的風險，甚至牽連到樓市等資產市場。

廠商會會長吳宏斌認為政府的「保就業計劃」雖未能逆轉現時的經濟環境，但對本地就業市場短期內有一定的緩衝作用，「但始終經營壓力不只來自僱員薪金，還有租金及其他營運開支，如果疫情持續或惡化，很多企業可能在6月收到資助前已守不住而倒閉，屆時失業率一樣會增加。」

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責任編輯：葉泳珊

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