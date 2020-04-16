【零售寒冬】連卡佛載思員工減薪8%至18% 措施持續近一年

▲ 連卡佛載思的受影響員工將獲每月兩天的特殊有薪假期，另外所有員工年內不會獲得加薪或獎金。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，限聚令下，香港零售界受重挫。連卡佛載思集團（The Lane Crawford Joyce Group）主席及行政總裁吳宗恩（Jennifer Woo）向員工發表聲明，要求香港員工接受基本工資減免8%至18%，為期11個月。



聲明指，新冠肺炎爆發令業務受到從未遇到的干擾，今年首季是公司有記錄以來最差的季度，處境比SARS、2008年全球金融危機和佔中運動加在一起還要艱難得多，因此要求香港員工接受基本工資減免8%至18%，高級管理人員則減薪20%至50%，至於以銷售佣金為基礎的工作人員及每月收入低於1.8萬元的員工將不受基本工資減免影響，而受影響的個別員工工資不會低於每月1.8萬元。

受影響員工每月獲兩天特殊有薪假期

有關措施將於下月生效，至明年3月31日為止，受影響員工將獲每月兩天的特殊有薪假期，另外所有員工年內不會獲得加薪或獎金。

連卡佛載思集團由會德豐 （00020） 大股東吳光正私人全資持有，目前主席及行政總裁吳宗恩為吳光正女兒。連卡佛載思集團包括連卡佛百貨、Pedder Group、Joyce及俊思集團。連卡佛百貨早於170年前成立，為本港最具歷史品牌的百貨公司，1999年被吳光正私有化，Joyce亦於今年通過私有化。

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