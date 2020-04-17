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【配股潮】中國燃氣遭韓資股東悉售持股跌逾4%　摩通：股東退出不意外

金融經濟 17:06 2020/04/17

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中國燃氣股東以最多折讓13％配售5.35億股。

中國燃氣 （00384） 遭第三大股東韓資能源企業SK集團以每股21.15至22元，較中燃前一日收市價折讓9.5%至13%，配售中國燃氣5.35億股，套現最多117億元。受股東悉售持股消息拖累，中燃跌4.3%，收23.25元。

券商摩根大通稱，對於韓國SK集團悉售中燃股份並不意外，因SK集團核心業務正受低油價衝擊，而中燃今年來股價表現跑輸同業約10%，預期SK集團悉售持股可消除股價的沽壓，而且近日低迷的股價表現，已反映了在新冠肺炎疫情下，今年燃氣銷量增長放慢的影響。

野村瑞銀齊調低中燃目標價

野村將中燃目標價調低18.4%至31元，認為新冠肺炎疫情對中燃的影響大於預期，因此將中燃今、明兩年燃氣銷量增長預測調低至11%和14%，盈利預測分別調低5%和6%。

瑞銀亦因應經濟活動在疫情下放慢，將中燃2020至2022財年的盈利預測及燃氣銷量增長調低，但仍預期中燃2020財年的燃氣銷售增長較同業新奧能源 （02688） 及華潤燃氣 （01193） 為快，主要由於中燃的財年截至3月底止，而且俄氣東送及煤改氣項目增加下，利好中燃的燃氣銷售，預期中燃售氣量仍升25%，維持「買入」，目標價降12.5%至38.5元。

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