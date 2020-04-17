美國經濟有望重啟利好股市

雖然美國可以維持居家隔離令到疫情基本受控，減低疫情對公共健康的危害，但放任經濟在疫情衝擊下停頓，會嚴重打擊美國的經濟實力，造成無法承受的後果，也會令政府投入海量資金的救市努力功敗垂成。為了避免這種極端惡劣的情況，強行在疫情未受控情況下重啟經濟，很可能會成為特朗普政府的必然選擇。

當然，以美國目前尚未控制傳染源頭的現狀，解除居家隔離令大概率將令疫情轉趨惡化。不過這也是兩害相權取其輕之下的無奈選擇。

對香港股市而言，特朗普強行啟動經濟可能帶來短期利好。雖然我們認為在疫情未受控情況下強啟經濟將延長疫情受控的時間，最後經濟付出的代價不見得會比較小。但對投資者而言，重啟經濟卻帶有疫情減弱、經濟將恢復正常的暗示，會鼓勵投資者建立疫情即將過去，企業盈利也將快速恢復的憧憬，有利股市短期反彈。

對中國經濟而言，美國儘快強行啟動經濟，一定程度上恢復需求，對中國的出口有利。而且中國3月份的社會融資數據顯示，3月新增人民幣貸款2.85萬億元，遠高於1.8萬億元的路透調查中值，創下同期歷史新高；一季度社會融資規模增量累計為11.08萬億元，比上年同期多2.47萬億元。而3月社會融資規模增量為5.16萬億元，創歷史新高，遠超路透調查中值的2.8萬億元。由於社會融資規模一向是中國經濟的先行指標，社融規模的大漲，可能預示著中國經濟在二季度將有強力反彈。

中國疫情受控，復工復產進展順利，經濟有望較快反彈；美國強啟經濟有利重建市場信心，改善投資氣氛，對金融市場可能帶來短期利好，有利市場反彈。