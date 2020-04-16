【新冠肺炎】美容院停業14日　津貼未能彌補逾10萬損失

▲ 美容院東主均指，根本彌補不到14日的生意損失，更擔心靠佣金為主的美容師的狀況。（資料圖片）

政府早前宣布，美容院和按摩院4月10日至4月23日，需暫停營業14日，而美容院及按摩院將按規模分三級津貼，小型的有3萬元、中間規模可獲6萬元，大規模則有10萬元。美容院東主均指，根本彌補不到14日的生意損失，更擔心靠佣金為主的美容師的狀況。

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旺角美容院Homespa負責人黃小姐透露，以上月情況來計算，14日約有12至13萬生意，政府的津貼未能彌補損失，停業期間不能工作，有些客人本有療程需要每星期做一次，但這段期間亦做不到。

她又指，現時唯有緊貼政府消息，但政府對美容院小中大型規模並無明確定義，不清楚是按員工數目還是店舖大小而定，「不知道我屬小型還是中型，亦未知如何申請及何時發放，更沒有電話查詢，非常無奈」，她建議政府應盡快發放津貼，更要明確指出何時能收取。

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觀塘美容院Belle House負責人張小姐表示，這14天完全沒有收入，津貼彌補不到美容院的廣告、租金、人工等支出，認為政府不應按規模發放津貼，應該按公司的生意額來計算津貼額，更指應與其他行業一視同仁，「為何零售餐飲業可以一邊營業，一邊拿資助，美容院卻不可以？」

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至於員工方面，黃小姐表示，美容師的底薪不高，主要靠佣金及美容工錢，雖然不用放無薪假，但打擊亦相當大。張小姐補充，美容師的佣金一般佔總收入4成，停業令薪金大跌。

責任編輯：朱悅瀅

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