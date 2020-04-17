【留家娛樂】Eason張學友全球群星演唱會 周日凌晨時間直播

▲ 【留家娛樂】Lady Gaga群星演唱會 香港時間2月19日周日凌晨2時起 全球網絡直播

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，疫情仍未見頂，但留在家中抗疫可以一樣精彩！Lady Gaga應早前世界衛生組織邀請，參加全球慈善音樂會「One World: Together at Home」，與一眾群星馬拉松式獻唱多小時籌款，並為前線抗疫的醫護人員打氣。演唱會會於香港時間周日凌晨2時開始，經網絡全球免費直播。

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「One World: Together at Home」全球抗疫慈善騷由名嘴Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel及Stephen Colbert擔任主持，表演嘉賓雲集過百位世界級巨星。

除了Lady Gaga，更有鄉謠小天后Taylor Swift、披頭四成員Paul McCartney、樂壇大姑媽Elton John、英國樂隊Coldplay主音Chris Martin、「籮霸」Jennifer Lopez、美國18歲超級新人王Billie Ellish、天后Celine Dion均會參與演出。英國球王碧咸夫婦亦會亮相支持。

中國代表方面，有鋼琴家郎朗，巨星張學友、陳奕迅等等。「One World: Together at Home」會馬拉松式接力舉行，預料維持至少8小時。

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與此同時，今次全球音樂會，同時肩負宣揚如何預防、應對新冠肺炎信息，並會播放醫護及世衛組織專家訪問片段。

確診後康復，在Marvel《雷神奇俠》系列飾演「盲眼門神」的英國男星Idris Elba和太太，也會分享患病經歷。

「One World: Together at Home」抗疫籌款演唱會

時間：美國時間周六（18日）下午2時（香港19日周日凌晨2時）開始

收看方式：Facebook、YouTube、Instagram、Twitter、Apple Music、Apple TV、JOOX等網上平台

【One World: Together at Home網址】

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