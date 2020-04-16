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【日本疫情】日本擬進入緊急狀態　日貨會斷嗎？

商業 19:09 2020/04/16

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JC Shop創辦人莊天頌表示，倘若日本在短期內宣布進入緊急狀態，對店舖長遠而言是好事。（JC Shop Facebook截圖）

新冠肺炎疫情全球大流，日本部份地區已進入緊急狀態。據日媒報道，日本首相安倍晉三正研究擴至全國進入緊急狀態。香港由食品到用品，不少商品均標榜日本製造，若全日本進入緊急狀態又會否影響？

【日本疫情】日烘焙材料持續短缺　甜心烘焙：若進入緊急狀態更嚴峻

專賣日本潮流產品的精品店JC Shop創辦人莊天頌表示，倘若日本在短期內宣布進入緊急狀態，對店舖長遠而言是好事。他解釋，電子產品或其他潮流精品都按季度採購，今季貨品已在倉內，並不擔心有即時影響。相反，假如日本現時全國進入緊急狀態，並在1個月內完結，便「一了百了」。

【日本疫情】日本擬宣布進入緊急狀態　小店：一早入兩、三個月貨

他續指，公司目前與日本供應商取貨，會採用互聯網方式。所以揀選下季貨品上，並不受影響。惟倘若不宣布進入緊急狀態，疫情持續爆發，下一季度的貨品難以採購，運貨上又斷斷續續，對於日常經營影響更大。

【零售寒冬】逾9萬間零售商申請資助　料4月底前發放

記者：馬意文

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