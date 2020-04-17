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外資連日搶貨 茅台市值超越可口可樂

金融經濟 08:00 2020/04/17

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外資北向買A股再趨活躍，過去3個交易日合共買入逾210億元（人民幣，下同），當中貴州茅台（滬：600519）連續3個交易日獲10億元或以上外資追入，支持茅台市值不單超越工行 （01398） A股（滬：601398）成為A股股王，更超越可口可樂（美：KO），成為全球市值最大食品飲品股。

自滬港台於2014年底推出以來，茅台一直是最受外資追捧的A股。單在過3個交易日，茅台已吸資約22億元，為外資淨流入最多的A股。

外資持股逾1,200億元  第一重倉股

截至4月15日，外資經由滬股通合共持有近1.04億股茅台，市值高達1,245億元，逾已發行股份逾8%，為外資持倉最重的A股。

外資加持下，茅台今年以來股價逆市升逾一成，今日收報1197.1元，不單為A股中股價最高股份，總市值逾1.5萬億元，超越工行（只計A股，不計H股）成市值最高的A股，市值較市值第5大的中行 （03988） A股（滬：601988）高出逾1倍。

茅台不單稱霸A股，市值更超越股神巴菲特愛股可口可樂，成為最球市值最大的食品、飲品股。

撰文：劉德斌

 

A股 巴菲特 飲品股 吸資 滬股通 貴州茅台（滬：600519）

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