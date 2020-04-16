【美國疫情】多地復工在即 戴口罩料變「新常態」

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月16日 時間19:00）
美國疫情持續，美國新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診數字增至64萬。美國總統特朗普（Donald Trump）卻指，會在今日稍後公布美國重啟經濟的指引。多個州長齊建議，民眾未來一段外出時都應戴口罩。更有州長形容，相信外出戴口罩會成為「新常態」（new normal）。
康涅狄格州、馬里蘭州、紐約州、賓夕法尼亞州都下令或建議當地民眾，在未來數周外出時需戴上口罩。
紐約州長科莫（Andrew Cuomo） 下令，如當地民眾無法互相保持至少6呎（約1.8米）距離，例如乘搭公共交通工具，或在繁忙街道行走期間，必須戴上口罩。紐約州戴口罩令會在周五（17日）生效，初時會有3天寬限期，其後嚴格執行。
然而，命令實際上並未強制民眾佩戴外科手術或工業用口罩，當局也容許民眾用衣服、大塊手帕或者圍巾遮蓋口鼻。
加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）亦指，料在未來一段時間，民眾都需要戴上口罩。
康涅狄格州州長拉蒙特（Ned Lamont）更指：
「我們會重返常態，這（戴口罩）會是一種新常態。」
（We are going to be getting back to normal; it will be a new normal.）
華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）認為，美國重返常態的最大障礙是測試新冠肺炎的工具出現短缺。英斯利指，該州還購買了大約一百萬個棉花棒、藥水瓶等，但它們只是剛開始運送。
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