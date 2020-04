▲ 【美國疫情】多地復工在即 戴口罩料變「新常態」

美國疫情持續,美國新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)確診數字增至64萬。美國總統特朗普(Donald Trump)卻指,會在今日稍後公布美國重啟經濟的指引。多個州長齊建議,民眾未來一段外出時都應戴口罩。更有州長形容,相信外出戴口罩會成為「新常態」(new normal)。

康涅狄格州、馬里蘭州、紐約州、賓夕法尼亞州都下令或建議當地民眾,在未來數周外出時需戴上口罩。

紐約州長科莫(Andrew Cuomo) 下令,如當地民眾無法互相保持至少6呎(約1.8米)距離,例如乘搭公共交通工具,或在繁忙街道行走期間,必須戴上口罩。紐約州戴口罩令會在周五(17日)生效,初時會有3天寬限期,其後嚴格執行。

然而,命令實際上並未強制民眾佩戴外科手術或工業用口罩,當局也容許民眾用衣服、大塊手帕或者圍巾遮蓋口鼻。

加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)亦指,料在未來一段時間,民眾都需要戴上口罩。

康涅狄格州州長拉蒙特(Ned Lamont)更指:

「我們會重返常態,這(戴口罩)會是一種新常態。」

(We are going to be getting back to normal; it will be a new normal.)

華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)認為,美國重返常態的最大障礙是測試新冠肺炎的工具出現短缺。英斯利指,該州還購買了大約一百萬個棉花棒、藥水瓶等,但它們只是剛開始運送。

