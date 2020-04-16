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【美國疫情】多地復工在即 戴口罩料變「新常態」

環球社會熱點 18:52 2020/04/16

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【美國疫情】多地復工在即 戴口罩料變「新常態」

美國疫情持續，美國新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診數字增至64萬。美國總統特朗普（Donald Trump）卻指，會在今日稍後公布美國重啟經濟的指引。多個州長齊建議，民眾未來一段外出時都應戴口罩。更有州長形容，相信外出戴口罩會成為「新常態」（new normal）。

康涅狄格州、馬里蘭州、紐約州、賓夕法尼亞州都下令或建議當地民眾，在未來數周外出時需戴上口罩。

美國派錢紓困錯漏多 死人都有錢收

紐約強制「戴口罩」惟手巾摭面都過關

紐約州長科莫（Andrew Cuomo） 下令，如當地民眾無法互相保持至少6呎（約1.8米）距離，例如乘搭公共交通工具，或在繁忙街道行走期間，必須戴上口罩。紐約州戴口罩令會在周五（17日）生效，初時會有3天寬限期，其後嚴格執行。

然而，命令實際上並未強制民眾佩戴外科手術或工業用口罩，當局也容許民眾用衣服、大塊手帕或者圍巾遮蓋口鼻。

福特「溫提手帶」助守社交距離 同事靠近即狂震

美國復工時間難揀「如揀患癌或心臟病」

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）亦指，料在未來一段時間，民眾都需要戴上口罩。

康涅狄格州州長拉蒙特（Ned Lamont）更指：

「我們會重返常態，這（戴口罩）會是一種新常態。」

（We are going to be getting back to normal; it will be a new normal.）

華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）認為，美國重返常態的最大障礙是測試新冠肺炎的工具出現短缺。英斯利指，該州還購買了大約一百萬個棉花棒、藥水瓶等，但它們只是剛開始運送。

日媒：安倍擬宣布全國進入緊急狀態

美國疾控中心配合特朗普 指20州5月或復工

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