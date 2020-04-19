  • 25°C
香港時間 : 2020419日 (日) 22:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中小企融資擔保計劃】百分百擔保貸款明起接受申請　一文看清滙豐渣打中銀申請程序（不斷更新）

金融經濟 22:05 2020/04/19

分享：

滙豐下周一起接受中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」申請

新冠肺炎中斷商貿活動，各地企業出現資金周轉困難，港府推出「百分百擔保特惠貸款」以解企業燃眉之急。滙豐、渣打香港、中銀 （02388） 及東亞 （00023） 先後宣布，周一（20日）起接受申請，申請期延長至一年。

按保公司表示，特惠貸款適用於各行各業，貸款由政府提供百分百擔保。合資格企業須在去年年底前已最少營運3個月，並自今年2月份起任何一個月的營業額較去年任何一季的平均每月營業額下跌3成或以上。

特惠貸款年利率為最優惠利率（P）減2.5%，即2.75%，擔保費全免。每宗申請最高貸款額為企業6個月僱員薪金及租金總和，或200萬元，以較低者為準；計劃同時設首6個月還息不還本安排。如立法會財委會通過撥款，企業最高貸款額將增至400萬元，而還息不還本安排則延至首12個月。

各銀行申請詳情及安排如下：

滙豐香港

滙豐下周一（20日）起接受中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」申請，有意申請的中小企將可從滙豐網頁下載計劃申請表，並於全港24個滙豐服務網點遞交相關文件。

滙豐表示，至今已有逾千間中小企表示有意提交申請，將會協助準備所需文件。該行已推出一系列措施，包括成立由專責後勤團隊處理申請、舉辦網上研討會、視像會議和一對一諮詢，以配合企業所需。

有需要的中小企亦可登入滙豐的全新數碼共享平台「滙豐機滙」獲取更多資訊，並登記參加網上研討會及視像會議。

相關文章：【中小企融資擔保計劃】滙豐下周接受百分百擔保貸款申請 24分行接收申請（附分行表）

渣打香港

渣打同於20日起接受百分百擔保特惠貸款申請，合資格客戶可於推出計劃12個月內提交申請，以網上登記可獲優先處理，2日內有專人聯絡跟進。

合資格客戶可申請最多400萬元分期貸款，實際年利率2.75%，特設還款期長達36個月，可選首12個月還息不還本，更可豁免擔保費及貸款手續費優惠。

渣打香港表示，過去2個月接獲過千個查詢，其中超過一半查詢百分百擔保特惠貸款。

東亞

最長還款期為3年，還息不還本期最長12個月。最高貸款額為該公司6個月僱員薪金及租金總和，或400萬元，以較低者為準，年利率為最優惠利率（P）減2.5%，即2.75%。貸款用途可用於支付薪金或租金，及滿足即時的營運資金需求，但不可用於償還或重組借款企業的現有貸款。

中銀香港

下周一起有意申請的企業可透過該行網站 、電話專線（3988-2128）或任何一家分行進行申請。現有客戶亦可直接聯絡客戶經理辦理。
 

相關文章：【香港放水】金管局新5招紓中小企現金流壓力　額外釋放逾2000億貸款空間（第二版）

相關文章：【中小企】林健鋒稱中小企資金鏈斷裂　促金管局救業界

相關文章：【中小企】滙豐5措施促百分百擔保貸款　設數碼平台聯繫逾10萬中小企

相關文章：【中小企】「百分百擔保貸款」料4月開展　銀行界：將簡化申請程序

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態
一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：謝智聰

香港股票 東亞銀行（00023） 中銀香港（02388） 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 疫情 金融 銀行

上一篇文章

【第二輪防疫抗疫基金】一文看清企業回應　營造師學會促政府補貼助業界聘畢業生（不斷更新）

下一篇文章

【4點鐘許Sir】世紀聯合擬委任許鎮德為獨立非執董
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【ESPRIT】思捷代理關閉內地全部門店　「比抹布還便宜」
【ESPRIT】思捷代理關閉內地全部門店　「比抹布還便宜」
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
【夫妻的世界】淘寶蔣凡太太：再來招惹我老公就不客氣了 蔣凡致歉請公司調查
【夫妻的世界】淘寶蔣凡太太：再來招惹我老公就不客氣了 蔣凡致歉請公司調查