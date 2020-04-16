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【中小企融資擔保計劃】滙豐、渣打下周一起 接受百分百擔保貸款申請（不斷更新）

金融經濟 19:28 2020/04/16

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滙豐下周一起接受中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」申請

新冠肺炎中斷商貿活動，各地企業出現資金周轉困難，由港府推出的「百分百擔保特惠貸款」將於下周起接受申請，以解企業燃眉之急。滙豐及渣打香港先後宣布，下周一（20日）起接受申請。

商務及經濟發展局局長邱騰華早前表示，預計3萬多間中小微企合資格申請。各銀行申請詳情及安排如下：

滙豐香港

滙豐下周一（20日）起接受中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」申請，有意申請的中小企將可從滙豐網頁下載計劃申請表，並於全港24個滙豐服務網點遞交相關文件。

滙豐表示，至今已有逾千間中小企表示有意提交申請，將會協助準備所需文件。該行已推出一系列措施，包括成立由專責後勤團隊處理申請、舉辦網上研討會、視像會議和一對一諮詢，以配合企業所需。

有需要的中小企亦可登入滙豐的全新數碼共享平台「滙豐機滙」獲取更多資訊，並登記參加網上研討會及視像會議。

渣打香港

渣打同於20日起接受百分百擔保特惠貸款申請，合資格客戶可於推出計劃12個內提交申請，以網上登記可獲優先處理，2日內有專人聯絡跟進。

合資格客戶可申請最多400萬元分期貸款，實際年利率2.75%，特設還款期長達36個月，可選首12個月還息不還本，更可豁免擔保費及貸款手續費優惠。

渣打香港表示，過去2個月接獲過千個查詢，其中超過一半查詢百分百擔保特惠貸款。

 

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編輯：謝智聰

 

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