【美股業績】貝萊德收入勝預期 早段升1.5%

貝萊德（BlackRock，美︰BLK）公布上季業績，收入按年升10.7%至37.1億美元，勝預期的36.3億美元，資產管理規模（AUM）有所縮減，按年跌1%至6.47萬億美元。收入理想，貝萊德股價市前升3.6%，但開市早段升幅收窄至1.5%。

期內，貝萊德每股盈利按年減22%至5.15美元，遜預期的6.36美元，盈利按年跌23%至8.06億美元，主因公司撥出5.89億美元作慈善用途。

資金淨流入349.9億美元。現金管理一項錄524.4億美元流入，交易所買賣基金（ETF）流入138.3億美元，抵銷機構投資者產品流出的309.7億美元，長期投資一項共錄186.6億美元流出。

貝萊德業績 上季 按年變幅 市場預期 收入（美元） 37.1億 +10.7% 36.3億 盈利（美元） 8.06億 -23% － 每股盈利（美元） 5.15 -22% 6.36

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