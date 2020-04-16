  • 23°C
香港時間 : 2020416日 (四) 22:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股業績】貝萊德收入勝預期 早段升1.5%

環球經濟金融 21:55 2020/04/16

分享：

貝萊德（BlackRock，美︰BLK）公布上季業績，收入按年升10.7%至37.1億美元，勝預期的36.3億美元，資產管理規模（AUM）有所縮減，按年跌1%至6.47萬億美元。收入理想，貝萊德股價市前升3.6%，但開市早段升幅收窄至1.5%。

期內，貝萊德每股盈利按年減22%至5.15美元，遜預期的6.36美元，盈利按年跌23%至8.06億美元，主因公司撥出5.89億美元作慈善用途。

資金淨流入349.9億美元。現金管理一項錄524.4億美元流入，交易所買賣基金（ETF）流入138.3億美元，抵銷機構投資者產品流出的309.7億美元，長期投資一項共錄186.6億美元流出。

貝萊德業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 37.1億 +10.7% 36.3億
盈利（美元） 8.06億 -23%
每股盈利（美元） 5.15 -22% 6.36

【美股業績短評】大行壞帳撥備急升4倍 料美國衰退將至（附表）

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/2ZN5x1l

貝萊德（BlackRock，美：BLK） 業績公布 美股 每股盈利 遜於預期 美國 資產管理

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月16日 時間22:00）

下一篇文章

【美股業績】大摩盈利收入均遜預期 股價跌1.4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】死亡突破3萬 特朗普大談計劃復工
【美國疫情分佈圖】死亡突破3萬 特朗普大談計劃復工
【美股早市】道指跌逾700點 3月零售挫8.7% 工業生產跌5.4%
【美股早市】道指跌逾700點 3月零售挫8.7% 工業生產跌5.4%
新型冠狀肺炎全球疫情（04月16日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月16日 時間22:00）
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【美國疫情】怪世衛「荒謬」死傷慘重只怪特朗普
【美國疫情】每日3萬確診 特朗普煲電話粥談復工
【美國疫情】每日3萬確診 特朗普煲電話粥談復工
【美國疫情】美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【美國疫情】美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控