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3香港夥Bowtie推會員門診計劃 月費最低49元

金融經濟 18:41 2020/04/16

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3香港與保泰人壽合作，推出會員門診服務計劃。

和電香港 （00215） 旗下的3香港，夥虛擬保險商保泰人壽（Bowtie）推出3Care BowtieGo會員門診服務計劃，合資格客戶月費低至49元。未來計劃將服務擴展至旅遊保險及家居保險。

門診服務計劃並不設年齡限制，3客戶每月付費49元、簽約24個月，即可以會員價無限次使用Bowtie醫療網絡內，超過500個中西醫的門診服務，診症費最多減一半，每年亦可獲體檢一次。非3香港客戶，最低合約期為1年，每年付費948元。

現有3香港客戶，可透過My3及3Mall應用程式、3香港網站、3客戶熱線1032或3門市申請。

和電香港行政總裁古星輝表示，希望繼續豐富平台服務，包括探索虛擬銀行、保險科技的合作機會。

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