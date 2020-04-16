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IMF：亞洲經濟今年或零增長 60年來首次

環球經濟金融 18:25 2020/04/16

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全球新冠肺炎疫情持續下，疫情影響全球貿易及產業鏈，嚴重衝擊各國經濟。國際貨幣基金組織（IMF）警告指，亞洲地區是次有別於過往面對金融危機時仍錄得增長，今年經濟或出現零增長，成為近60年以來的首次。

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IMF周四（16日）發表亞太地區報告，指出亞洲的經濟表現雖較其餘出現經濟萎縮的地區好，但預測亞洲地區今年將錄得零增長。IMF指亞洲於過往出現全球金融危機時仍能錄得增長，分別於1997亞洲金融風暴及2008年金融海嘯時，錄得1.3%及4.7%的平均增長。

IMF亞太部主任李昌鏞指，是次中國不會像2009年金融海嘯一樣，助亞洲地區增長。IMF預測日本收縮5.2％；印度增長1.9％；南韓收縮1.2％。另外，作為東南亞五大經濟體的印尼、泰國及星馬泰，料合共收縮1.3%。

李昌鏞形容，是次疫情為前所未有的危機，呼籲各國決策者制定特別援助措施，支持受居家令、外遊限制等措施嚴重打擊的企業和家庭。

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IMF預計，全球經濟今年將收縮3％，美國料收縮5.9%，歐洲料收縮7.5％。IMF亦將中國的經濟增長預期調低至1.2%，遠遜於IMF今年1月份預測的6％。

IMF更預測，如各國抗疫措施有效，亞洲地區於明年的經濟增長將達7.6%，但前景仍充滿不確定因素。

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國際貨幣基金組織（IMF）警告指，亞洲地區因新冠肺炎疫情面臨衝擊，今年經濟或出現零增長。

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