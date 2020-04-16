Mergermarket：中港首季併購規模552億美元 7年最低

▲ 受疫情影響，中港首季併購規模創7年最低

Mergermarket報告顯示，新型肺炎疫情嚴重影響今年首季中港的併購交易，拖累交易總額按年大跌31%至552億美元，為2013年以來新低，其中最大宗併購交易為會德豐（00020）涉62億美元的私有化方案。

單計中國內地，其併購交易總值和總量分別為436億美元和253宗，按年分別下降36.5%和29.9%。今年首季中國及香港企業的境外併購總值為33億美元（39宗），按年大降72.5%，創出近10年來首季的新低；而外資在中國及香港的併購交易總值為34億美元（24宗），則按年跌了22.5%。

報告認為，肺炎疫情爆發正影響跨境投資活動，而此前跨境投資已受中美之間地緣政治緊張局勢阻礙。不過，報告預期，疫情可為跨境和國內交易方提供大量併購契機，對象或為極欲獲取緊急貸款和股權融資的中資公司，例如銀行、運輸企業和旅遊相關企業。

報告續指，大部分行業的併購活動都受衝擊，但房地產業的交易總值同比增長了83.7%。債務高企的房地產公司正面臨經濟阻力，令它們要尋求股權融資或出售資產，這使國有企業和規模較大的私營企業，可能會利用融資和規模優勢進一步整合行業。

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編輯：謝智聰

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