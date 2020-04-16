【iPhone SE】蘋果試水溫 新手機測試企業復原力

▲ 蘋果公布新一代的廉價iPhone SE，最低售價3399元，比去年推出的iPhone 11便宜40%，被指價格十分相宜，符合疫情帶來的經濟大蕭條。

新冠肺炎疫情蔓延全球，重創不少跨國企業，蘋果早在內地疫情爆發時已觸礁，令傳聞原定3月底推出的電話，延至4月中才推出。外界分析，這次粉墨登場是蘋果公司在應對全球危機中的測試。

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蘋果公布新一代的廉價iPhone SE，最低售價3399元，比去年推出的iPhone 11便宜40%，被指價格十分相宜，符合疫情帶來的經濟大蕭條。

蘋果公司早在2月發出盈警，因其時內地疫情爆發時，工廠被迫停工影響生產，隨各地實施封關和居家令，零售生意亦受衝擊。有分析指，蘋果公司選擇在此時推出新產品，為市場帶來好消息之餘，也可被視為在試水溫，測試企業自身在全球健康危機中的復原速度，以及生產、營銷和物流各方面如何配合。

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今次新一代的廉價iPhone SE，還附有iPhone 11系列為了拓闊屏幕而捨棄經典主頁按鈕，將在周五晚上8時起預訂，最快4月24日出貨。

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