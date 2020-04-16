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【日本疫情】日烘焙材料持續短缺　甜心烘焙：若進入緊急狀態更嚴峻

商業 18:59 2020/04/16

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由於日本需要先內銷，現時香港入口日本烘焙材料較難。

日本首相安倍晉三擬將宣布全國進入緊急狀態。香港人日常生活中，總離不開日本貨品，到底會否受到影響？甜心烘焙專門店負責人潘小姐表示，代理商早前已向她解釋，日本的烘焙材料需要先內銷，貨量極不穩定。以往每次下單均有貨品，現時只要代理商通知有貨之後，兩日後續單已再無貨。她相信日本若宣布進入緊急狀態，情況會更嚴峻。

【日本疫情】日烘焙材料持續短缺　甜心烘焙：若進入緊急狀態更嚴峻

由於貨源持續不穩，她指出，店舖已增加存貨。目前的存貨可使用2至3個月。她坦言，雖然日本材料在疫情開始後持續缺貨，但價格一直未有上升。倘若日本全國進入緊急狀態，未知能否有貨出口，估計回復正常後來貨價亦會上漲。

【疫市營商】在家抗疫整蛋糕　烘焙店食材被購光生意急增逾2成

不過，她指有代理商反映，「日本麵粉價格被炒高」。她直言並不理解，亦不會隨波逐流接受炒價。所以她為解決貨源問題，已接觸其他國家的材料。惟港人一直偏愛日本或西方國家的烘焙原料，對於其他如台灣等地的材料，始終不太熱衷，增訂日本以外貨源只是援兵之計。

【零售寒冬】零售協會調查：96%公司錄虧損　料2月至5月逾萬從業員被裁

記者：馬意文

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