【日本疫情】日本擬宣布進入緊急狀態　小店：一早入兩、三個月貨

▲ 眼見疫情持續，專賣日式布丁燒的Ms. K Bakery早前已預先入貨。（馬意文攝）

新冠肺炎疫情全球大流行，日本確診人數截至目前近9,000宗，死亡人數約178宗，情況不容忽視。日本首相安倍晉三為遏止疫情，為7個都府縣宣布進行緊急狀態，而目前更有意擴大至全日本。

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港人鍾情到日本旅遊外，食品及用品亦鍾情日本製造，連帶不少店舖都常用日本原材料製造食品。專賣日式布丁燒的Ms. K Bakery負責人Bonnie表示，舖內的布丁燒主要以日本食材製造，眼見疫情持續，早前已預先入貨。計算現時的貨源，大概可供店舖使用2至3個月。若日本宣布進入緊急狀態，亦暫無需要擔心貨源問題。

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她續指，額外增加訂購牛奶、芝士、抹茶粉以及麵粉。她又稱，一些日本材料來貨價上升，以牛奶的加幅最高，每箱平均增加10元至20元。但她認為疫情持續下，價格上升仍在合理範圍內。

本港確診數雖然下降，但市民的消費意慾明顯低。加上不少上班族在家工作，人流又續跌。她指，現時生意較正常下跌五成，長遠亦較難只靠街坊客。只期望夏天來臨疫情能夠結束，市民消費回復正常。

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記者：馬意文

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