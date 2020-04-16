【新冠肺炎】企業擬撤出「世界工廠」　分析師：港商需跟著定單走

▲ 東亞銀行首席經濟師鄧世安企業認為，企業只會局部搬離生產線，因中國整體的生產效率仍然較高。 （法新社圖片）

新冠肺炎疫情爆發後，作為「世界工廠」的中國幾乎全面停工，不少產業鏈依賴中國的企業頓時束手無策。不少企業擬把部分產能撤出中國，減低風險；此舉會否進一步拖累香港的轉口貿易？

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東亞銀行首席經濟師鄧世安表示，由於中國的生產成本持續上升，加上去年的中美貿易戰，故不少企業之前已逐步把產能遷往其他東南亞國家。因此，此類型的影響已一直浮現，並拖累香港的出口貿易。事實上，去年香港出口連跌13個月，12月才首次回升3.3%。

雖然疫情過後，可能有更多企業重整產業鏈，不過鄧世安認為全面搬離中國的機會不高。他解釋，企業只會局部搬離生產線，因中國整體的生產效率仍然較高。「講求高端品質、較為複雜的零件生產仍然有優勢，例如電子產品等。」

鄧又指，此方面對於香港貿易的影響持續，惟並非轉差。本來本港已正承受其他港口的挑戰，加上現時產業鏈遷移的情況，「港商需學懂跟著定單、產品走」。同時，他又指，目前更大的困難將會是歐美市場對進口商品需求下跌，以致單量減少。

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記者：葉泳珊

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