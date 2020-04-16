【科技抗疫】Facebook推三項新工具　即時分析人流資訊助抗疫

▲ Facebook推出三項與疾病防治地圖有關的新工具，包括：社交連結指標、移動範圍趨勢以及人口聚集地圖。

新冠肺炎疫情爆發以來，各大科技巨頭都相繼獻計，推出不同工具協助抗疫。近日Facebook為協助全球各地的醫學研究人員，取得合適的資源指引以及整合式資訊，讓研究人員了解人口移動如何影響疾病擴散，昨（15日）推出三項與疾病防治地圖有關的新工具，包括：社交連結指標、移動範圍趨勢以及人口聚集地圖。

>>>【新冠肺炎】福特研社交距離手環 防違反衛生專家建議

>>>【科技抗疫】Google更新Wear OS 增洗手提醒功能

Facebook指，「Data For Good」近日推出新功能，可利用來自Facebook平台上的資訊分析。社交連結指標主要是透過地圖方式呈現，根據不同比例，採用不同顏色深淺具體顯示州界與國界的社交連結，監察哪些地區的疫情最嚴重，以及預測疾病擴散的可能性。

▲ 社交連結指標主要是透過地圖方式呈現，根據不同比例，採用不同顏色深淺具體顯示州界與國界的社交連結，監察哪些地區的疫情最嚴重，以及預測疾病擴散的可能性。（fb資料圖片）

而移動範圍趨勢則是顯示不同地區的人互相接觸的機率，標示可能爆發疫情新案例的地點；人口聚集地圖則是顯示各地區的人，是否在居家附近活動，或者會在城鎮內四處遊蕩，了解當地的防禦措施方向是否正確。

▲ 移動範圍趨勢則是顯示不同地區的人互相接觸的機率，標示可能爆發疫情新案例的地點。（fb資料圖片）

Facebook強調，平台會以匿名方式收集資訊，避免透露任何用戶個人資料。該企又指，昨日起，美國境內的用戶Facebook的頂端將會出現前往站外問卷調查的連結，該網站是由Carnegie Mellon University Delphi Research Center設計的問卷調查，助醫療研究人員提早發現疫情爆發地點、以及協助醫療體系規劃資源分配。Facebook補充，若該調查結果的確能助抗疫，將計劃在全球其他地區進行類似的問卷調查。

>>>【科技抗疫】Facebook推新功能「安靜模式」 助用戶專心

責任編輯：曾曉汶

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l