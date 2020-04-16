港鐵東鐵綫列車年中由12卡改9卡　沙中綫2022年首季通車

▲ 港鐵指，由於過去數月東鐵線載客量跌近5成，現時的班次已足夠應付，屆時換車時將再檢視服務需求，調整班次。

港鐵 （00066） 旗下沙中綫建設途中遇到不同阻礙，終於有通車日期，沙中綫過海段料2022年第一季通車，屆時東鐵綫可經紅磡過海到金鐘。不過，為遷就沙中綫，東鐵綫列車將由現時的12卡，改為9卡。

紅磡到金鐘只需約5分鐘

港鐵公司車務營運總管黃琨暐表示，東鐵綫過海段通車後，乘客無需轉車就可直達港島，由紅磡到金鐘只需約5分鐘，羅湖到金鐘只需約50分鐘。而紅磡到金鐘的車程，就由現時的18分鐘，縮減至5分鐘。

港鐵指，東鐵綫的新鐵路訊號系統將於年中進行最終測試並投入服務，料今年中起逐步將現時沿用的12卡列車，改成9卡列車，整個過程料需時一年半。首批引入到東鐵綫的韓製9卡列車，有8部。

過去數月東鐵線載客量跌近5成

黃琨暐承認每列車的載客量將減少，但載客量亦要看班次，由於過去數月東鐵線載客量跌近5成，現時的班次已足夠應付，屆時換車時將再檢視服務需求，調整班次。至於屯馬線一期的分流作用，黃指看到有逾10%乘客轉乘屯馬線一期，認為有一定程度的分流作用。

港鐵形容，新列車配備多項新設施，包括動態路綫圖、液晶體顯示屏及二極管（LED）車廂照明系統等，車廂扶手設計亦會加以改良，列車車門位置亦有所改善，有助鼓勵乘客步入車廂中間位置。

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