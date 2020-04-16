泰國法醫確診死亡　疑被屍體傳染病毒

泰國一名法醫人員懷疑從新冠肺炎病毒患者的遺體感染病毒而死亡，可能是全球首宗被屍體傳染的個案。專家呼籲需要處理屍體的工作人員要提高警覺，避免受感染。

根據《鑑識與法醫學期刊》在4月12日指，3月時泰國的一名法醫因處理確診新冠肺炎病毒的屍體，疑遭感染死亡。期刊中，曼谷RVT醫學中心和海南醫學院的研究指出泰國只有兩名醫護人員確診，一名是醫護助理，而另一名是專業法醫。由於當時大部份病例均由境外輸入，並沒有出現社區傳播的情況，所以法醫很少機會接觸到確診病人，只會有機會接觸到生物樣本與屍體，故懷疑該名法醫是從屍體上檢驗出冠狀病毒，其後受感染並死亡。

研究的學者相信是次是首宗法醫人員感染新冠病毒並死亡的案例，但暫時沒有數據顯示有多少患者的屍體身上仍然帶有病毒，目前仍缺乏足夠的資料去研究新冠病毒能在屍體上存活時間和屍體的傳染性。

專家在期刊中呼籲要處理屍體的人員都要加倍小心，需要做好防止感染的措施，工作時必須穿着全套保護衣，法醫工作的地方亦應和手術室的消毒程序一樣。

而事前世衛組織在遺體處理指引中，也沒有列出因為長期待在有屍體的環境中而被感染的案例。世衛認為要在屍檢期間處理不當的情況下，大流行性流感患者的肺部才有機會具有傳染性。