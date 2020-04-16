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【美國經濟】524.5萬人申領失業救濟 僅四星期幾近抹去海嘯後所有新增職位

環球經濟金融 20:31 2020/04/16

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【美國疫情】申領失業救濟人數料續高企 預示經濟寒冬

美國疫情對經濟影響浮現，繼周三公布的3月零售銷售創二戰以來最大跌幅後，周四公布的上周首次申領失業救濟人數524.5萬，略少於市場預期的550萬，亦少於前期數據的660.6萬，但仍令過去一個月申領人數超過2,200萬，幾近抹去金融海嘯以來所有新增職位。分析師相信，此反映美國經濟下滑加劇，或預示經濟步入寒冬。

連續申領人數1197.6萬，亦少於市場預期的1326萬，但多於前期數據的745.5萬。

每周公布一次的首次申領失業救濟人數，被視為最能夠即時反映經濟健康狀況的數字。經濟師以此作探測經濟衰退程度的指標，並用作分析經濟何時開始復甦。

歐盟擬禁獲救企業回購 股市反彈恐受限

揭特朗普延誤抗疫最後轉捩點：美股大跌

Naroff Economics首席經濟師納羅夫（Joel Naroff）形容，經濟活動下滑的幅度驚人。納羅夫相信，在美國重啟經濟後，經濟會立即好轉，但仍未能估計經濟復甦的力度及持續時間。

路透社調查估計，上周首次申領失業救濟人數為510.5萬；彭博社則估計達550萬。雖然數字較前周有所回落，但最近4周首次申領失業救濟人數料累計仍逾2,000萬。

美國派錢紓困錯漏多 死人都有錢收

重災區紐約竟最少華府補助 差138倍！

美國多州實施居家令，或禁止餐廳、商店等開門營業，影響逾9成美國人。美國3月零售銷售急挫8.7%，創二戰以來最大跌幅。

路透社報道指，經濟師普遍預期美國首季國內生產總值（GDP）收縮最多達10.8%，會是自1947年以來最大跌幅。即使美國政府已推出2.3萬億美元的經濟刺激方案，包括直接派錢，但料對美國經濟影響有限。

美媒指病毒源自武漢實驗室 特朗普：正調查

美國復工時間難揀「如揀患癌或心臟病」

經濟師又料，4月就業報告會錄得過百萬就業職位的流失，為2007年至2009年金融海嘯以來最多。

Moody’s Analytics經濟師迪丹東尼奧（Dante DeAntonio）指出，職位流失的速度及規模會與發生自然災害時期的情況類似，而非如典型的經濟衰退一樣。

美國疾控中心配合特朗普 指20州5月或復工

美國每日3萬確診 特朗普煲電話粥談復工

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傳染病 經濟 疫情 經濟衰退 失業 GDP 美國

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