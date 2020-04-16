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瑞銀下調今年半導體行業收入預測11% 惟仍看好前景

金融經濟 17:32 2020/04/16

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瑞銀下調今年半導體行業收入預測，但仍看好明年會有反彈。

5G、雲計算、人工智能等技術日漸普及，推動全球電子產品及半導體需求。不過，受新冠肺炎疫情影響，瑞銀投資研究部在最新報告中，將2020年全球半導體行業收入預測下調11%，至4000億美元。若剔除記憶體，預計全年行業收入按年下跌8.3%。不過該行預計明年半導體行業仍會反彈，看好行業前景。

瑞銀將2021年半導體行業收入預測，從之前的5100億美元下調至4770億美元，即按年增長19.1%。該行估計，疫情對終端需求的負面影響，將在今年第2季見頂。但亦有部分領域的例外，如數據中心的需求，就因疫情是帶動遊戲、雲計算而得益。

報告亦指出，部分半導體企業已下調或撤回今年首季度業績指引，預計第2季度全球半導體收入按季下跌5.4%；第3季度按季下跌1.4%。若剔除記憶體，預計2020年2季度收入按季下跌11.2%、第3季度按季下跌2.3%。  

半導體行業料10月迎來增長期

瑞銀估計，半導體行業收入增長會在今年10月觸底；之後收入會大幅反彈，至明年10月見頂。該行又表示，通常半導體股的股價會比上述拐點，提前3至6個月見頂或見底。

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