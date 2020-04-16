中總籲盡快通過防疫抗疫基金第二輪撥款 阻失業率進一步惡化

▲ 香港中華總商會會長蔡冠深呼籲，盡快通過第二輪「防疫抗疫基金」撥款。

受到新型冠狀疫情影響，本地企業的營商環境及市民生計嚴重受到打擊，部分企業開始要求員工放無薪假甚至出現倒閉。香港中華總商會呼籲，立法會議員及社會各界通力合作，盡快通過防疫基金第二輪撥款，讓社會各階層能盡快受惠，阻止失業率進一步惡化，確保勞動市場穩定發揮積極作用。

香港中華總商會會長蔡冠深指，第二輪「防疫抗疫基金」涉資達1375億元，著力「撐企業、保就業」。當中的工資補貼計劃，為合資格僱主支付僱員5成薪金，有助僱主盡力保留員工，避免因經營困難而裁員甚至結業。

第二輪基金亦大幅增加各個範疇的資助金額，除了涵蓋首輪未獲支援的行業，亦為多個受禁聚令影響或按規例需要關閉的行業提供一筆過資助，提高中小企貸款擔保及特惠利率等，有助紓緩企業資金周轉壓力，對處於水深火熱的多個行業和商戶提供「及時雨」。

中總表示，歡迎特區政府急市民所急，果斷和迅速推出次輪措施；期望立法會和社會各界亦能以本港整體社會利益著想，盡快通過有關撥款申請，攜手抗疫，共渡難關。

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責任編輯：謝卓榮