  • 27°C
香港時間 : 2020416日 (四) 18:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中總籲盡快通過防疫抗疫基金第二輪撥款 阻失業率進一步惡化

金融經濟 17:35 2020/04/16

分享：

香港中華總商會會長蔡冠深呼籲，盡快通過第二輪「防疫抗疫基金」撥款。

受到新型冠狀疫情影響，本地企業的營商環境及市民生計嚴重受到打擊，部分企業開始要求員工放無薪假甚至出現倒閉。香港中華總商會呼籲，立法會議員及社會各界通力合作，盡快通過防疫基金第二輪撥款，讓社會各階層能盡快受惠，阻止失業率進一步惡化，確保勞動市場穩定發揮積極作用。

香港中華總商會會長蔡冠深指，第二輪「防疫抗疫基金」涉資達1375億元，著力「撐企業、保就業」。當中的工資補貼計劃，為合資格僱主支付僱員5成薪金，有助僱主盡力保留員工，避免因經營困難而裁員甚至結業。

第二輪基金亦大幅增加各個範疇的資助金額，除了涵蓋首輪未獲支援的行業，亦為多個受禁聚令影響或按規例需要關閉的行業提供一筆過資助，提高中小企貸款擔保及特惠利率等，有助紓緩企業資金周轉壓力，對處於水深火熱的多個行業和商戶提供「及時雨」。

中總表示，歡迎特區政府急市民所急，果斷和迅速推出次輪措施；期望立法會和社會各界亦能以本港整體社會利益著想，盡快通過有關撥款申請，攜手抗疫，共渡難關。

相關文章：陳德霖：疫情嚴峻 政府做事卻事倍功半

【香港經濟】陳茂波：或進一步下調今年香港GDP預測

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：謝卓榮

疫情 商會 防疫抗疫基金 香港 失業率 無薪假 中華總商會

上一篇文章

【資金流向】北水走資5,700萬 續沽售融創騰訊

下一篇文章

瑞銀下調今年半導體行業收入預測11% 惟仍看好前景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指跌幅收窄至445點油價倒升 恒指夜期收市跌38點（不斷更新）
道指跌幅收窄至445點油價倒升 恒指夜期收市跌38點（不斷更新）
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？
【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？
巴菲特曬口罩：我要長生不死 比亞迪幫我夢想成真
巴菲特曬口罩：我要長生不死 比亞迪幫我夢想成真
恒指跌138點險守24000 騰訊升3%破405元「南非頂」（不斷更新）
恒指跌138點險守24000 騰訊升3%破405元「南非頂」（不斷更新）