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New Balance告NEW·BARLUN侵權 一審勝訴獲賠千萬

金融經濟 17:22 2020/04/16

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New Balance控告NEW‧BARLUN侵權一審勝訴，獲賠千萬人民幣

上海浦東新區人民法院宣布，知名運動品牌「New Balance」控告「NEW‧BARLUN」一審勝訴。NEW‧BARLUN要停止不正當競爭行為，並公開聲明消除影響，以及賠償經濟損失1000萬元（人民幣，下同）及維權合理開支80萬元。

New Balance索償3000萬

New Balance認為，NEW‧BARLUN公司大量生產、銷售兩側印有「斜杠N標識」的運動鞋，侵犯了New Balance上述有一定影響的商品裝潢，導致原告產品評價降低，商譽貶損，為公司原告帶來巨大損失。New Balance其後興訟，要求NEW‧BARLUN停止不正當競爭行為、公開聲明消除影響，並賠償經濟損失及維權合理開支共3000萬元。

法院經審理後認為，作為各自裝潢中最主要、最顯著的部分，原告及被告使用的兩個N標識均是大寫英文字母N的視覺效果。對消費者而言，兩個標識在要素構成、視覺效果方面區別並不明顯，其細微差別不足以引起消費者的注意，二者構成近似。

判決：標識近似 構成不正當競爭

NEW‧BARLUN作為同業競爭者，在明知New Balance鞋兩側N字母裝潢具有一定影響的情況下，仍然在其生產的同類商品的相同位置上使用近似標識，客觀上足以導致消費者產生混淆，違背了誠實信用原則和公認的商業道德，構成不正當競爭。

法院認為，NEW‧BARLUN除了要停止不正當競爭行為、消除影響外，亦應承擔賠償責任。雖然New Balance實際損失及NEW‧BARLUN獲利數額未能確定，但現有證據證明原告的損失超過了法定賠償數額的上限500萬元。

法院綜合原告鞋兩側N字母裝潢知名度較高，以及被告不正當競爭行為時間較長、範圍較廣、主觀過錯較為明顯等因素，酌情確定賠償數額為1000萬元，並對80萬元維權合理開支予以全額支持。

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編輯：謝智聰

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