【新冠肺炎】網絡釣魚詐騙案增　網絡保安公司籲企業做好準備

▲ 網絡安全方案供應商Fortinet指，與新型冠狀病毒相關的網絡攻擊與日俱增，呼籲企業主管應採取措施保護員工。

新冠肺炎疫情影響全球各國，在家工作及遠程學習已成為不少人生活方式，唯不法份子亦利用此機會，發動網絡攻擊。近日有網絡安全方案供應商發現，與新型冠狀病毒相關的網絡攻擊與日俱增，呼籲企業主管應採取措施保護員工，以保障設備及家居網絡安全。

網絡安全方案供應商Fortinet指出，其全球威脅情報和研究組織FortiGuard Labs近日發現，近日每天約有600個新的網絡釣魚詐騙項目，大部分都是恐嚇或假裝提供與新型冠狀病毒相關重要的訊息。另外亦從監察暗網（Dark Web）中發現，存在大量有關疫症詐騙、金融詐騙，甚至新手罪犯的詐騙廣告。

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FortiGuard的數據顯示，2020年第一季與2019年同期相比，1月、2月及3月份的病毒個案分別增加了17％、52％及131％。而同一期間，使用較傳統的攻擊方法，如殭屍網絡和基於IPS觸發器的個案則有所下降，相信是網絡犯罪分子正在調整其攻擊策略，會利用現時疫症的危機達到目的。

而目前大多數網絡釣魚攻擊都包含惡意載荷（Payloads），例如勒索軟件、病毒、能夠讓犯罪分子遠程訪問終端系統的遠端存取木馬程式（RAT），甚至是遠端桌面協定（RDP）的漏洞。

Fortinet呼籲，企業應保持網絡社交距離，保護其設備和員工家庭網絡安全，既可識別風險亦可避免網絡威脅。該企表示，企業應教育遙距工作員工和其家人網絡釣魚活動和惡意網站的威脅，並對要求敏感資料和財務交易的電郵或文字訊息保持警覺。另外亦需確保瀏覽器、流動裝置及電腦系統已更新及配備最新防護。另外亦切勿在多個帳戶和設備中重用密碼，密碼的獨特性和複雜性在防範網絡風險中至為重要。

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責任編輯：曾曉汶

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